Стрелявший в вагнеровца в Батайске мужчина задержан следователями

Следователи СУ СКР по Ростовской области задержали мужчину, стрелявшего 3 сентября в участника СВО из травматического пистолета в Батайске. Об этом сообщает пресс-служба Следкома региона.

Мужчина, вступивший в конфликт с военным ночью 3 сентября у кафе «Клевер», выстрелил в вагнеровца из травматического пистолета 12 раз, а затем скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Из-за широкого общественного резонанса дело было передано для расследования в Следственный комитет. Обвинение для нападавшего переквалифицировали по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

«Мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения»,— сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

Подробнее об этом деле — в материале «Вагнеровец пострадал от травмата».

Анастасия Назарова