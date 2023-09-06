В Таганрог прибыл круизный теплоход «Александр Радищев»

Утром 6 сентября к новому плавучему причалу в Таганроге пристал туристический теплоход «Александр Радищев» компании «ВодоходЪ». Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации города Андрей Фатеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

По словам градоначальника, туристический маршрут теплохода включает посещение еще 13 городов.

«Это уже третий теплоход, который принимает обновленный комплекс Таганрогского морвокзала. Судозаход стал возможен благодаря поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и личному контролю его реализации со стороны губернатора РО Василия Голубева»,— отметил глава администрации.

Как сообщалось ранее, плавучий причал в Таганроге был построен в мае 2023 года. Стоимость строительства составила 200 млн руб. В июле текущего года сюда уже прибыл теплоход «Константин Федин», в августе — «Сергей Кучкин». Всего в текущем году новая пристань примет четыре круизных судна.

Анастасия Назарова