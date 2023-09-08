На Дону 8 сентября стартовали выборы в Законодательное собрание региона

Утром 8 сентября на территории Ростовской области открылось 2,5 тыс. избирательных участков для выборов в Законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба донского правительства. Выборы продлятся в течение трех дней — до 10 сентября.

Дончанам предстоит избрать 60 депутатов нового созыва регионального парламента. Также процедура основных и дополнительных выборов проходит в некоторых городах и районах области, например, в указанные даты пройдут выборы в городскую думу Новошахтинска.

«Более 23 тыс. наблюдателей будут следить за ходом выборов. Принять участие в голосовании могут более 3 млн избирателей, из них более 70 тыс. — впервые голосующие»,— цитирует пресс-служба правительства первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Граждане будут голосовать по двум бюллетеням — по единому избирательному округу и по кандидатурам депутатов-одномандатников.

Всего в организации выборов участвуют 26,5 тыс. человек. В круглосуточном режиме будет работать горячая линия ситуационного центра по наблюдению за выборами. В состав центра наблюдения входят члены Общественной палаты Ростовской области, политологи, эксперты, юристы, журналисты. Также при центре работают мобильные группы для контроля ситуации на избирательных участках.

Подробнее о выборах в донской парламент — в материале «Кандидаты расскажут о себе».

Анастасия Назарова