Bloomberg: страны G20 согласовали подход по конфликту на Украине перед саммитом

Cтраны G20 договорились о единых формулировках относительно российской специальной военной операции на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника. По данным агентства, договоренность достигнута благодаря тому, что Китай смягчил свою позицию.

Прежде Китай сохранял политику нейтралитета относительно военного конфликта на Украине. Теперь китайские дипломаты, передает Bloomberg, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20, заняли более «мягкую позицию» по Украине. Других подробностей чиновник не привел.

Как отмечает Bloomberg, далее в вопросе коммюнике предстоит достичь компромисса с Россией. Между тем, сообщил французский чиновник, осудить действия российских сил на Украине по-прежнему отказывается Индия, которая принимает саммит в этом году.

В коммюнике по итогам саммита G20 в 2022 году в Индонезии большинство членов объединения «решительно осудили» проведение спецоперации. При этом в документе отмечалось наличие «других мнений» по этому вопросу». На подобном уточнении настаивала Россия. На встречах представителей G20 в феврале, июле и августе итоговые заявления не согласовали из-за разногласий в позициях по конфликту на Украине.

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Мероприятие не посетят президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Россию на саммите будет представлять глава МИД России Сергей Лавров, Китай — премьер Госсовета КНР Ли Цян. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз планирует активизировать работу со странами Глобального юга, воспользовавшись отсутствием господ Си и Путина на саммите.

Подробнее — в материале «Ъ» «Без двух G20».

Лусине Баласян