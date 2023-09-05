На Кубани семье погибшего на СВО бойца вернули квартиру

Краснодарский краевой суд аннулировал предыдущее решение суда и вернул семье погибшего на СВО бойца квартиру, которой их ранее лишили из-за задолженности по ипотеке. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат Александр Валявский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Супруги из Краснодарского края, имеющие двух несовершеннолетних детей, приобрели квартиру в ипотеку с использованием маткапитала. Из-за финансовых трудностей они допустили просрочку по выплатам в 350 тыс. руб. Во время судебных разбирательств мужчину мобилизовали, а в 2023 году он погиб в ходе спецоперации.

Договор ипотеки суд расторг по инициативе банка, при этом без участия мужчины. Кроме того, участнику СВО вопреки закону отказали в приостановлении исполнительного производства, что нарушает законодательство. В итоге торги по реализации заложенного имущества были проведены по не вступившему в силу решению суда. К тому же законодательство не позволяет выставлять на торги квартиру, приобретенную с использованием средств маткапитала. Залоговое имущество реализовали на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн руб.

После публикаций в СМИ инцидентом заинтересовалась председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она направила депутатские запросы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

В Генпрокуратуре взяли на контроль региональную проверку по факту выселения семьи из ипотечной квартиры. Сочинская прокуратура обжаловала решение суда в апелляционном порядке.

Татьяна Ручкина

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