Генпрокуратура разберется, почему в Краснодаре выселили вдову и детей бойца СВО

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль региональную проверку по факту выселения из ипотечной квартиры семьи погибшего участника специальной военной операции (СВО), который был призван в зону конфликта по мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас семья проживает в съемной квартире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предварительно установлено, женщина с двумя детьми были выселены из квартиры, приобретенной в ипотеку восемь лет назад, из-за просрочки платежей. Договор ипотеки расторг суд по инициативе банка. Залоговую квартиру реализовали на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн руб.

Региональные власти выплатили вдове 1,2 млн руб. в качестве единовременной помощи, также ей назначено ежемесячное пособие. Кроме того, женщина ожидает выплаты от Минобороны России.

«По поручению Генпрокуратуры России матери двоих детей будет оказано содействие в подборе и покупке нового жилья… Прокуроры дадут оценку законности принятых судебных постановлений, правомерности действий должностных лиц банка и службы судебных приставов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Ъ-Кубань», на ситуацию с выселением семьи погибшего бойца СВО обратил внимание краснодарский адвокат Александр Валявский. После публикаций СМИ председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заинтересовалась инцидентом и направила депутатские запросы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Наталья Решетняк

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