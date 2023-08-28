В Сочи семья бойца СВО лишилась единственного жилья из-долга в 350 тысяч рублей

Сочинская прокуратура в апелляционном порядке обжалует решение суда, согласно которому семья участника спецоперации осталась без единственного жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что суд выселил женщину с двумя детьми из-за 350 тыс. руб. задолженности, образовавшейся перед микрофинансовой организацией. Займ был оформлен под залог недвижимости.

«Условия договора заведомо являлись кабальными для заемщика, стоимость недвижимого имущества заемщика кратно превышала заем», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По инициативе прокуратуры в отношении директора микрофинансовой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уточняется, что глава семьи в настоящее время находится в зоне СВО, а его семья вынуждена снимать жилье.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль региональную проверку по факту выселения из ипотечной квартиры в Краснодаре семьи погибшего участника специальной военной операции, который был призван по мобилизации.

Наталья Решетняк

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