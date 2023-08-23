В Госдуме просят разобраться с выселением на Кубани семьи погибшего на СВО

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заинтересовалась инцидентом с выселением супруги и двоих несовершеннолетних детей погибшего на СВО жителя Краснодарского края из-за просрочек по ипотеке. Она направила депутатские запросы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В письме Нина Останина просит генпрокурора РФ провести проверку и выяснить, правомерны ли были действия судебных приставов и на каком основании они отказали семье мобилизованного в приостановлении производства. Кроме того, председатель комитета просит разобраться, почему банк не предоставил семье отсрочку для выплат по ипотечному кредиту.

Как сообщал «Ъ-Кубань» адвокат Александр Валявский, семья проживала в квартире, купленной в ипотеку с использованием средств маткапитала. Когда образовалась просрочка по ипотечному кредиту, квартиру выставили на торги по реализации заложенного имущества по не вступившему в силу решению суда. Договор на квартиру был расторгнут без участия мужчины. Ему отказали в приостановлении исполнительного производства.

Татьяна Ручкина

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