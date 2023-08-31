Ущерб уйдет в гору

Министерство природы Краснодарского края пока не готово оценить даже предварительный ущерб от пожара, произошедшего во вторник, 29 августа, на хребте Маркотх в Геленджике. Площадь возгорания на территории уникального природного парка «Маркотх» за сутки увеличилась с 1,5 га до 118 га. Полицейские задержали предполагаемого виновника в произошедшем — 40-летнего местного жителя. Горение ликвидировали самолеты и вертолеты, спасатели, депутаты и волонтеры. Эксперты отмечают, что ущерб от ЧП может составлять миллиарды рублей, а восстановить территорию удастся лишь через 10–15 лет. Экологи призывают ужесточить наказание за преступления, которые приводят к подобным разрушениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь пожара за сутки увеличилась с 1,5 до 118 га

Фото: минприроды Краснодарского края Площадь пожара за сутки увеличилась с 1,5 до 118 га

Фото: минприроды Краснодарского края

Сосновый лес у «Сафари-парка» на хребте Маркотх в Геленджике загорелся днем 29 августа. Предположительной причиной пожара стал костер на территории возле дома одного из местных жителей. Изначально площадь пожара составляла 1,5 га. К 22:00 вторника она достигла уже пяти га, затем — 30 га.

Природный парк «Маркотх» был создан в 2020 году. Это самая крупная особо охраняемая территория (ООПТ) регионального значения, его площадь составляет около 66 тыс. га. Парк расположен в границах пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов, здесь находятся десять памятников природы регионального значения. На территории парка произрастают около 1,3 тыс. видов растений, более 240 видов позвоночных животных, в том числе 197 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края.

Уже к вечеру вторника в полиции региона заявили о задержании предполагаемого виновника пожара. «Предварительно установлено, 40-летний местный житель, находясь на территории своего домовладения в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливая электро-кабеля к продаже, оголил провода, ввиду высокой пожароопасности спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате чего огонь распространился на лесной массив»,— говорится в сообщении ведомства.

В час ночи 30 августа мэр курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале сообщил, что прервал командировку и выехал из Москвы в Геленджик. «Пламя ушло к вершине горы. Ситуация с тушением сложная, но контролируемая. В район Бобруковой Щели прибыла специальная мобильная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю»,— написал господин Богодистов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к тушению пожара в Геленджике утром 30 августа привлекли два самолета Бе-200 из аэропорта Платов (Ростов-на-Дону) и два вертолета МИ-8 МЧС России с водосливными устройствами. В ликвидации возгорания были задействованы коммунальщики и лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, а также депутаты, сотрудники администрации и добровольцы.

По данным Рослесхоза на утро среды, площадь пожара составляла 118 га. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Тушение пожара происходило в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и в местности со сложным рельефом. Огонь не успел добраться до «Сафари-парка». В МЦУ Геленджика подчеркнули, что знаменитый зоопарк с множеством вольеров с дикими животными не пострадал в результате ЧП.

В пресс-службе Министерства природы Краснодарского края отметили, что даже предварительный ущерб от крупного пожара в Геленджике назвать сейчас невозможно.

Член экологической комиссии СПЧ при губернаторе Краснодарского края, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко полагает, что ущерб от пожара в Геленджике может оцениваться в миллиардах, а площадь возгорания может увеличиться.

«Часть территории, где произошел пожар, занимает природный парк “Маркотх”, поэтому ущерб особо охраняемой территории рассчитывается по-другому. В локализации “вспышки” не были предприняты все необходимые меры, поэтому и не удалось сдержать распространение огня. Важный момент — это горный рельеф, где достаточно сложно тушить пожар. Кроме того, боюсь, что не были предприняты никакие противопожарные меры. Даже такие простые, как опашка противопожарной полосы»,— отметил эколог. Он также добавил, что у парка нет собственника или дирекции, потому им никто не управляет, никто не может проконтролировать всю территорию.

«Помимо деревьев, в парке много краснокнижных животных и насекомых. Это уникальный объект, где обитает и черепаха Никольского. Восстанавливаться эта территория будет, по моим предварительным расчетам, около 10–15 лет. Возможно, проведут высадку погибших деревьев, для этого средств и сил достаточно в крае»,— говорит господин Витишко.

Краснодарский эколог Нина Витульская отмечает, что главная причина возникновения подобных ЧП в Краснодарском крае не устраняется. «Человек сегодня безответственен, причиной всему наша необразованность и наше потребительское отношение к природе. Антропогенная нагрузка превышает в два раза то количество, которое позволено для этих уязвимых территорий. Любое жаркое лето и брошенный окурок может привести к таким последствиям. Расплачиваться будем все мы, надо менять психологию человека и делать его более ответственным. У нас не было ни одного судебного разбирательства по серьезным пожарам. Я считаю, что пора ужесточать наказание за преступления, которые приводят к таким бедствиям и разрушениям»,— комментирует госпожа Витульская. Эколог добавила, что вокруг геленджикского «Сафари-парка» в гидрантах мало воды — это и стало причиной того, что устранить пожар быстро не удалось.

Тат Гаспарян

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