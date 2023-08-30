Дело пьяного слесаря меняет практику

Верховный суд разрешил увольнять пьяных работников без медицинского освидетельствования. Это следует из определения, размещенного в банке судебных документов после пересмотра дела нетрезвого слесаря завода «Красный октябрь». Ранее нижестоящие инстанции встали на сторону работника, решив, что работодатель не предоставил достаточных доказательств ненадлежащего состояния сотрудника. Как часто работодатели сталкиваются с такой ситуацией? И изменит ли решение Верховного суда практику? Расскажет — Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Извините! Я признаю, что совершил ошибку!», — это все, что смог написать слесарь-сборщик завода «Красный октябрь» в день, когда пришел на работу нетрезвым. По данным СМИ, мужчина не нашел сил составить объяснительную, поэтому черкнул несколько слов на акте о своем ненадлежащем поведении.

Руководство петербургского предприятия, выпускающего вертолетные двигатели, конечно же, отстранило сотрудника от работы. На большинстве заводов пребывание в таком состоянии может серьезно навредить всему коллективу, подчеркивает сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий:

«Человек, пришедший на работу нетрезвым, угрожает жизням своих коллег. Мебельное производство крайне опасное. Во-первых, это острые открытые пилы и обрабатывающие центры, которые вращаются с космической скоростью — палец или даже рука улетают моментально. И поэтому как бы ни было горько, мы попрощаемся с любым человеком, который пришел на работу нетрезвым».

Начальство отправило пьяного слесаря на медосвидетельствование, но оплачивать процедуру и проезд до клиники не стало. Сотруднику же тратить деньги не захотелось, и он решил распоряжение руководства проигнорировать. Некоторые работодатели на такие случаи имеют на производстве устройства для экспресс-проверки трезвости персонала, рассказал гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«У меня есть специально купленный профессиональный прибор Drger. Мы предлагаем дыхнуть в алкотестер, и для себя это считаем доказательством. Конечно, никакой долгой процедуры по освидетельствованию мы не делаем, это на практике не работает. У меня был кейс, когда я лечил сотрудницу: женщина начала выпивать в связи со сложностями в личной жизни, и мы ее таскали по врачам, она была хороший специалист. Боролись где-то года два, но потерпели поражение, и в итоге ее уволили».

Как пишут СМИ, после отказа от медосвидетельствования мужчину уволили. Он же не захотел мириться с таким исходом и пошел в суд. Тот восстановил его в должности, мотивируя это тем, что опьянение слесаря не было объективно установлено. В некоторых случаях все понятно и без медицинских проверок, подчеркивает основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов:

«Слава богу, такого у нас никогда не было, по крайней мере, я об этом не знаю. Считаю, что везде должен быть здравый смысл. Когда всем понятно, что человек пьяный, а соответствующие процедуры по надлежащему оформлению инцидента не соблюдены, то такой сотрудник может спокойно восстановиться на работе и тем самым взорвать атмосферу во всем коллективе».

Верховный суд тоже посчитал, что работодатель имеет право уволить пьяного сотрудника и без медицинских документов. Поэтому, пересмотрев дело слесаря «Красного октября», отправил документы в нижестоящие инстанции. Однако это решение вряд ли изменит существующую практику, которая уже во многих случаях ориентируется на другие доказательства, пояснила медицинский адвокат, коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко:

«Есть и другие решения суда, где нахождение работника в состоянии алкогольного опьянение было зафиксировано актами, вызывались люди, которые давали свидетельские показания, и суды не всегда говорили о том, что медицинское заключение является единственным доказательством по делу.

Более того, допустим, было и медицинское заключение, и составленный акт, и когда медицинское заключение признавалось ненадлежащим доказательством, достаточно было того акта, который был составлен сотрудниками».

Кстати, в Верховном суде также не согласны с тем, что работодатель обязан оплачивать медзаключение в случае алкогольного опьянения подчиненного. Расходы на регулярные медосмотры действительно лежат на бизнесе, но дело совершенно другое, постановила высшая инстанция.

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Яна Загоровская, Елена Тюленева