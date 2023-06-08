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Коммерсантъ FM
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Плата за недосып

Как компании оценивают ущерб от недостаточной работоспособности сотрудников

Работодатели переплачивают 3,5 трлн руб. в год из-за недосыпа своих сотрудников. К такому выводу, по результатам исследования, пришли специалисты НАФИ. Так, в недосыпе четыре раза в неделю призналась почти половина опрошенных — 48%. Эти данные, кстати, подтверждают и результаты опроса в Telegram-канале “Ъ FM”. Как отмечают в НАФИ, в результате неэффективность невыспавшихся сотрудников выливается в дополнительные траты работодателей — в среднем на 291 млрд руб. в месяц. Для сравнения, это на 100 млрд руб. больше, чем во время аналогичного исследования в 2019 году.

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В итоге сумма за год достигает 3,5 трлн руб. Это рекорд за все время проведения таких исследований, рассказала “Ъ FM” исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова:

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«Получили распределение, какую долю составляют работники, занимающие разные должности — руководители, владельцы предприятий, квалифицированные специалисты, рабочие, технический персонал, самозанятые, фрилансеры. Всех участников исследования спросили, каков средний уровень заработных плат в их регионе у людей в такой же должностной позиции. Мы также поинтересовались, сколько дней в неделю они не высыпаются, и каковы потери работоспособности на следующий день. Соответственно, из размера заработных плат рассчитали стоимость одного рабочего дня, потом посмотрели, сколько дней люди не высыпаются, и как они теряют эффективность.

Получается, что за каждый день с потерей должного уровня работоспособности компания переплачивает определенную сумму. Потом все это было переведено на общую численность занятых в России — 72 млн человек. Вот и получилось 3,5 трлн руб.».

Согласны ли с такими оценками сами предприниматели? И насколько сильно они ощущают влияние недосыпа на экономические показатели? “Ъ FM” обсудил это с руководителями компаний из различных сфер. Так, гендиректор Finn Flare Ксения Рясова рассказала, что у них рабочий график сотрудников строго регулируется:

«Если я спала меньше семи часов, то я действительно неработоспособна. Для меня сон имеет приоритетное значение, от его качества зависит все остальное — дела, планы. У нас в компании нельзя задержаться дольше, чем на один час после окончания рабочего времени. Когда сотрудник хочет остаться в офисе на более длительный срок, то он должен написать специальную записку, которую подписывает руководитель. Мы заботимся о том, чтобы люди уходили домой вовремя, чтобы у них была возможность восстановиться и на следующий день быть эффективными. Поэтому я с этой проблемой в не сталкиваюсь».

В свою очередь более гибкую схему работы использует завод «Элкат». Однако она применима исключительно к офисным сотрудникам, рассказал “Ъ FM” директор предприятия Максим Третьяков:

«На нашем заводе я стараюсь, где это возможно, двигать график. Для рабочих, которые выходят в смены, изменить время труда сложно, а для офисных сотрудников гибкий график вполне доступен. Главное, чтобы они отрабатывали необходимое время, но начать можно и в восемь утра, и в семь. Кому-то удобно работать, например, с 10 до 19. Я готов подстраиваться под предпочтения сотрудников для того, чтобы они могли выспаться, приехать на работу в более или менее удобное время. Мы находимся в Москве, и, конечно, важно избегать часов бурного трафика, когда все едут в офисы к девяти утра. Других способов бороться с недосыпом я не вижу.

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У нас на производстве стандартные три смены в сутки. Здесь мало что можно сделать, это график работы оборудования. Процесс идет круглосуточно, можем работать пять дней в неделю. Естественно, мы соблюдаем Трудовой кодекс. Я не замечаю зависимости потерь компании от недосыпа сотрудников. Сложно отрицать, что человек, который мало спал, не так эффективен, но уловить и подсчитать эту связь нашем предприятии крайне сложно».

Что же касается креативных сфер бизнеса, то расчеты НАФИ для них некорректны, настаивает президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян. По его словам, недосып в их деятельности — привычная реальность:

«У нас работают молодые люди, склонные к творчеству. Реклама, маркетинг, пиар — это не завод и не конвейер. Конечно, нам нравится, когда сотрудники не спят, а пытаются развиваться, куда-то ходят, что-то читают, смотрят. Это обязательное условие их работы в таких компаниях, как наша. Полагаю, что изначально подобные убытки заложены в компенсационные пакеты. Наверное, в местах, где требуется полная концентрация восемь часов в день, ущерб от недосыпа можно посчитать. В нашей индустрии количество рабочих часов, график работы — вещь относительная. В агентствах нет такого, чтобы сотрудники в 18:00 вставали с рабочего места по звонку и уезжали по домам. Они выполняют работу, укладываясь в установленные сроки, но если надо, остаются и после завершения трудового дня. Учет времени в нашем случае идет немного по-другому. Для нас важнее эффективность сотрудника, его результат».

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Согласно исследованию, чаще других недосыпают женщины, нежели мужчины. Что же касается возрастного распределения, то это россияне от 35 до 44 лет — таких почти 60%.

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Александр Рассохин

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