Две трети российских компаний решили повысить зарплаты для сохранения сотрудников. Этот шаг оказался самым популярным, чтобы удержать работников в штате, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании RosExpert, специалисты которой опросили HR-службы более 400 отечественных и международных структур. Аналитики в итоге выяснили, что почти 36% респондентов разрешают сотрудникам работать удаленно, а без малого каждый четвертый оформляет для них мобилизационную бронь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с представителями из разных сфер бизнеса и выяснил, готовы ли они повышать зарплаты, чтобы удержать работников? И какие еще способы используют для сохранения штата?

Гендиректор компании-разработчика IT-решений для бизнеса Umbrella Group Станислав Мешков: «У нас люди могут работать частично из дома, частично — из офиса. Есть также льготы: сотрудники получают так называемые umbrella-коины, это внутренняя валюта компании, которая начисляется в зависимости от достижений и стажа. Если ты делаешь все классно, то получаешь определенное количество вот этих "монет". Если у сотрудника стаж работы в компании больше года, больше двух лет, то у него действует постоянный повышающий коэффициент на количество этих коинов. Их можно тратить на что угодно, например, на медицинские чекапы или обучение гончарному делу». Основатель шоколадной фабрики «Конфаэль» Ирина Эльдарханова: «У нас действует ранжированный подход. Не просто с завтрашнего дня повышается зарплата на 20%. Есть оклады, которые в рынке на сегодняшний день, и нет необходимости их пересматривать. Эти же HR-агентства, сотрудников которых опрашивали, говорят о рекомендуемом повышении заработной платы непосредственно на 30% к уровню прошлого года. Но оно не укладывается в рамки нормальной себестоимости, и, соответственно, тянет за собой изменения в заработной плате тех людей, кто вокруг. Продукцию ты не можешь поднять в стоимости на 25-30%, производство станет убыточным». Основатель сети барбершопов TopGun Алексей Локонцев: «Повышать зарплаты смысла нет, а сделать так, чтобы людям было некуда идти и хотелось бы с интересом оставаться, можно. В частности, мы ежеквартально проводим крупные мероприятия для барберов. То есть сотрудник понимает, что он не просто пришел поработать, а у него здесь коллектив, где он может посоревноваться, условно говоря, в футболе на PlayStation. Это дает тимбилдинг-составляющую. Тем самым мы стараемся привлечь и удержать молодежь. Они не ради денег ходят на работу, а говорят: "Я хочу, чтобы мне разрешали в соцсетях сидеть, в Telegram, вот такой вариант мне нужен". И мы это все им даем».

“Ъ” ранее писал, что руководители среднего звена в российских компаниях ждут зарплаты выше предлагаемых. По данным газеты, претенденты на руководящие позиции хотели бы получать вознаграждение на 20-30% больше, чем то, которое готовы платить работодатели. Например, финансовые директора претендуют на зарплаты в 400 тыс. руб., но в компаниях предлагают в среднем примерно 370 тыс. руб.

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Владимир Расулов