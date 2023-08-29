Верховный суд пересмотрел дело об увольнении выпившего слесаря «Красного октября»

Верховный суд (ВС) РФ установил возможность работодателя увольнять работника без медицинского освидетельствования, следует из определения, размещенного в банке судебных документов ВС РФ.

«Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом»,— говорится в определении.

Согласно материалам дела, слесарь-сборщик петербургского завода «Красный октябрь», выпускающего вертолетные двигатели, находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он написал объяснительную с извинением, но от освидетельствования отказался.

Руководство завода уволило слесаря, но тот обратился в суд, который восстановил его на рабочую должность, мотивируя это тем, что опьянение сотрудника не было объективно установлено.

Верховный суд пересмотрел решение предыдущих инстанций, указав на необходимость при принятии решения учета совокупности факторов, способных подтвердить опьянение работника. Дело было отправлено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

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