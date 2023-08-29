Работа в России вызвала вопросы

Прага начала расследование против Raiffeisen Bank International — деятельностью австрийской банковской группы заинтересовался Национальный антитеррористический комитет Чехии, пишут СМИ. По их данным, поводом послужило обращение местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей, которая обвинила структуру в поддержке терроризма, поскольку, по ее мнению, оставаясь на российском рынке, RBI финансирует боевые действия на Украине. При этом чешские силовики подтвердили, что расследование идет, однако от дополнительных комментариев отказались.
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Как эта ситуация может отразиться на финансовой группе? Адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов подчеркивает, что она может развиваться по нескольким сценариям:
«Вариант №1 — не будет никаких последствий. То есть RBI отпишется, заявив, что ведет деятельность в соответствии с законодательством, санкций не нарушает, террористическую деятельность не спонсирует, и на этом все закончится.
Вариант №2 предусматривает административное наказание для Raiffeisen International или ее местных структур в виде штрафов. Также в таком случае возможно привлечение должностных лиц к ответственности.
Более серьезный сценарий — это уголовное преследование. Но для того чтобы серьезные варианты, и второй, и третий, реализовались, нужно, конечно, основание, должны быть факты.
Вместе с тем, понятно, что следственные действия могут затруднить деятельность банка. Скорее всего, речь будет идти о том, что будут запрашиваться документы, производиться их выемки. Данные будут анализироваться, возможно, кого-то опросят или допросят. Но так называемые маски-шоу, сомневаюсь, что это то, что должно происходить при нормальном стечении обстоятельств».
Гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль в 2023 году неоднократно заявлял, что группа готова продать или выделить свою российскую дочернюю компанию, однако на это требуется много согласований. Топ-менеджер уточнял, что не может назвать конкретные сроки, поскольку пока процесс продолжается.
Между тем расследование в Чехии может обернуться финансовыми потерями для финансовой организации, заметил руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции аудиторской компании ФБК Александр Сотов:
«В отличие от российского законодательства, европейское и американское позволяют привлекать к уголовной ответственности не только физических, но и юридических лиц. Поэтому вполне возможно, что некие санкции уголовного характера будут применены к банку тоже.
Вряд ли это может обернуться чем-то хорошим, особенно если со стороны следствия будут предприняты меры, направленные на заморозку активов банка, тем более, когда речь идет о таком деянии, как финансирование терроризма.
Практика показывает, что начало любого расследования, а уж тем более уголовного, в отношении компании бьет, прежде всего, по ее ценным бумагам.
Первый результат, который можно усматривать от проведения такого расследования, — это существенная потеря капитализации. Падение акций может достигать 10%, а то и более. Формально пока расследование только идет, никаких ограничений в общении контрагентов я не усматриваю».
В марте 2023-го Европейский центральный банк потребовал от группы Raiffeisen Bank International если не уйти из России, то хотя бы представить план действий в этом направлении. Кроме того, проверку в отношении австрийской группы начало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, а Украина включила ее в список «международных спонсоров боевых действий».
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