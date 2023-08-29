Работа в России вызвала вопросы

Прага начала расследование против Raiffeisen Bank International — деятельностью австрийской банковской группы заинтересовался Национальный антитеррористический комитет Чехии, пишут СМИ. По их данным, поводом послужило обращение местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей, которая обвинила структуру в поддержке терроризма, поскольку, по ее мнению, оставаясь на российском рынке, RBI финансирует боевые действия на Украине. При этом чешские силовики подтвердили, что расследование идет, однако от дополнительных комментариев отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Как эта ситуация может отразиться на финансовой группе? Адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов подчеркивает, что она может развиваться по нескольким сценариям:

«Вариант №1 — не будет никаких последствий. То есть RBI отпишется, заявив, что ведет деятельность в соответствии с законодательством, санкций не нарушает, террористическую деятельность не спонсирует, и на этом все закончится.

Вариант №2 предусматривает административное наказание для Raiffeisen International или ее местных структур в виде штрафов. Также в таком случае возможно привлечение должностных лиц к ответственности.

Более серьезный сценарий — это уголовное преследование. Но для того чтобы серьезные варианты, и второй, и третий, реализовались, нужно, конечно, основание, должны быть факты.

Вместе с тем, понятно, что следственные действия могут затруднить деятельность банка. Скорее всего, речь будет идти о том, что будут запрашиваться документы, производиться их выемки. Данные будут анализироваться, возможно, кого-то опросят или допросят. Но так называемые маски-шоу, сомневаюсь, что это то, что должно происходить при нормальном стечении обстоятельств».

Гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль в 2023 году неоднократно заявлял, что группа готова продать или выделить свою российскую дочернюю компанию, однако на это требуется много согласований. Топ-менеджер уточнял, что не может назвать конкретные сроки, поскольку пока процесс продолжается.

Между тем расследование в Чехии может обернуться финансовыми потерями для финансовой организации, заметил руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции аудиторской компании ФБК Александр Сотов:

«В отличие от российского законодательства, европейское и американское позволяют привлекать к уголовной ответственности не только физических, но и юридических лиц. Поэтому вполне возможно, что некие санкции уголовного характера будут применены к банку тоже.

Вряд ли это может обернуться чем-то хорошим, особенно если со стороны следствия будут предприняты меры, направленные на заморозку активов банка, тем более, когда речь идет о таком деянии, как финансирование терроризма.

Практика показывает, что начало любого расследования, а уж тем более уголовного, в отношении компании бьет, прежде всего, по ее ценным бумагам.

Первый результат, который можно усматривать от проведения такого расследования, — это существенная потеря капитализации. Падение акций может достигать 10%, а то и более. Формально пока расследование только идет, никаких ограничений в общении контрагентов я не усматриваю».

В марте 2023-го Европейский центральный банк потребовал от группы Raiffeisen Bank International если не уйти из России, то хотя бы представить план действий в этом направлении. Кроме того, проверку в отношении австрийской группы начало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, а Украина включила ее в список «международных спонсоров боевых действий».

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Владимир Расулов