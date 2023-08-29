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Коммерсантъ FM
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«Иви» повторно оштрафовали за отсутствие маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ

Останкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1 млн руб. за отсутствие маркировки 18+ на четырех кинофильмах, содержащих ЛГБТ-контент. В июле этот же суд назначил «Иви» миллионный штраф за аналогичное правонарушение.

Как рассказали ТАСС в судебной инстанции, «Иви» признали виновным в нарушении ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Суд постановил, что кинотеатр не указал маркировку 18+ на фильмах «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь» и «Начинающие». Представитель «Иви» рассказал ТАСС, что онлайн-кинотеатр сейчас «старается следить за корректной маркировкой всего контента на платформе».

В предыдущий раз «Иви» был оштрафован за нарушение правил маркировки ЛГБТ-контента 13 июля.

В июне Роскомнадзор составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с ЛГБТ. Онлайн-кинотеатр Premier и телеканал ТВ-3 оштрафовали на 4 млн руб. каждый. «Кинопоиску» назначили два штрафа по 1 млн руб. Кроме того, в начале августа гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского оштрафовали на 200 тыс. руб. за фильмы с ЛГБТ на «Кинопоиске».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Ъ FМ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Александр Кислов

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