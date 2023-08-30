Что ждет россиян в сентябре 2023 года

Федеральные общеобразовательные программы, трудовое воспитание школьников, штрафы за интернет-рекламу и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 сентября опекуны детей-инвалидов смогут накапливать и раз в год брать до 24 дополнительных выходных дней подряд. Родители получают четыре таких выходных в месяц. Раньше их можно было использовать только в течение этого месяца.

Почему родители детей-инвалидов просили заменить дополнительные выходные деньгами — в материале «Ъ».

С 1 сентября начнут действовать новые требования к иностранным лекарствам для домашних животных, поступающим в свободную продажу. Отечественные эксперты должны будут проводить проверку производства этих препаратов. В противном случае их ввоз на территорию России будет запрещен.

Как новые требования могут сказаться на рынке лекарств для домашних животных — в материале «Ъ».

С 1 сентября в российских школах начнут действовать федеральные общеобразовательные программы. Они будут определять программы и учебники, которые должны использоваться преподавателями.

Какими будут новые требования к обучению — в материале «Ъ».

С 1 сентября в школах снова будут выдавать серебряные медали за успехи в учебе. Их перестали вручать с 2014 года.

Зачем серебряные медали вернули в школы — в материале «Ъ».

С 1 сентября в школах будут заниматься трудовым воспитанием учеников. Разрешение родителей для этого требоваться не будет. Учеников будут привлекать к уборке в классе, работе в библиотеке, дежурству по школе и прочему.

Как Госдума рассматривала законопроект — в материале «Ъ».

С 1 сентября начнет действовать минимальная цена на вейпы и жидкости для них. Ее будет определять правительство.

Как депутаты ограничивали торговлю электронными сигаретами — в материале «Ъ».

С 1 сентября появится новое условие для расторжения договора об аренде лесного участка, находящегося в государственной или муниципальное собственности. Арендатор будет обязан обеспечивать пожарную безопасность участка.

Как изменилось количество лесных пожаров в России — в материале «Ъ».

С 1 сентября устанавливаются нормы рабочего дня для таксистов. Водители смогут работать не более 12 часов за смену и 40 часов в неделю.

Как новые нормативы скажутся на бизнесе и водителях — в материале «Ъ».

С 1 сентября интернет-реклама должна быть промаркирована, а данные о ней — переданы в Роскомнадзор. Нарушителям грозит штраф в размере от 10 тыс. до 100 тыс. руб. для физических лиц и от 200 тыс. до 700 тыс. руб. — для юридических.

Почему рекламные ассоциации просили отложить введение санкций — в материале «Ъ».

С 1 сентября в России начнет действовать единый реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Как Госдума разрабатывала дополнительные меры по контролю производства слабого алкоголя — в материале «Ъ».

30 сентября перестают действовать ограничения на перевод средств за рубеж.

Почему Минфин называл ограничения главным барьером к инвестициям из-за рубежа — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов