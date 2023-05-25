Медаль из прошлого

В школы вернутся серебряные медали. Ими начнут награждать отличившихся учеников со следующего учебного года. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал это приятной новостью для родителей и школьников. Он не стал уточнять, почему власти решили вернуться к старой практике. Серебряные медали вручали до 2014 года выпускникам, у которых было не больше двух четверок. Позже серебро и золото отменили, а им на смену пришла единая федеральная медаль «За особые успехи в учении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Зачем же возвращать серебряные медали? Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уверен, что это добавит ученикам мотивации и сгладит негативные эффекты ЕГЭ: «Один из главных минусов ЕГЭ в том, что он разрушает систему общего среднего образования. Его цена жизненная, а часто и финансовая, связанная с репетиторами, такова, что в старших классах большинство детей, особенно в городе, перестают изучать все предметы, кроме тех, которые собираются сдавать в виде ЕГЭ. И мы получаем односторонне подготовленных ребят.

Так вот надо поощрять тех, кто получает настоящее среднее образование, поскольку для того, чтобы тебе вручили серебряную медаль, нужно знать не только три предмета, но и кое-что еще. Добавив ее, мы сможем поощрить большее количество учеников. Скорее всего, эта медаль в каком-то количестве баллов тоже будет учитываться при сдаче документов в высшее учебное заведение».

Если раньше медали давали серьезное преимущество при поступлении в вуз, то теперь их главная ценность — в символическом значении. И в этом смысле возвращение серебра оправдано, считает директор московской школы №109 Евгений Ямбург:

«Эта медаль станет замечательным артефактом — она будет храниться в семьях, ее будут показывать детям, внукам.

Скажем, после войны золотая медаль давала право без экзаменов поступить в любой университет. Потом все немножко усложнилось, и это стало давать баллы к ЕГЭ — количество зависело от вуза. Потом медаль зачем-то отменили, а теперь к ней возвращаются опять. Я за — это по-человечески».

Сейчас медаль позволяет вузам начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ. Причем правила постоянно меняются. Сейчас в Москве за нее обычно добавляют 2-3 балла, сообщается на сайте мэра.

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Иван Корякин