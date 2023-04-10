На вкус и цвет вейпа нет

Российские парламентарии передумали запрещать продажу вейпов. Такую идею в январе озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обещал, что соответствующее решение могут принять уже в начале апреля. Однако 7 апреля депутаты внесли законопроект, который лишь ограничивает торговлю такими устройствами. По задумке авторов документа, электронные сигареты можно будет продавать в рознице. А вот распространять устройства дистанционно, а также на выставках или ярмарках будет нельзя. Впрочем, участники отрасли все равно считают, что предложения депутатов могут оставить Россию без вейпов. В причинах обеспокоенности бизнеса разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

К идее ограничения продажи вейпов депутаты возвращаются не в первый раз. Соответствующий законопроект летом 2022 года вносила фракция ЛДПР. Но в последние месяцы дискуссия вокруг электронных сигарет обострилась, а рассмотреть предложение об их запрете обещали даже в правительстве.

Власти беспокоит рост популярности устройств для курения у подростков. Несмотря на то, что с 2020 года продавать их несовершеннолетним нельзя, торговля не остановилась, уверены парламентарии. В основном реализуют вейпы онлайн, при этом рекламируя их в соцсетях и привлекая школьников скидками — все это в Госдуме требуют признать незаконным. А еще призывают запретить оборот жидкостей для электронных сигарет с ароматизаторами — якобы они тоже привлекают детей. Что на практике означает последнее предложение депутатов, “Ъ FM” объяснил руководитель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов:

«Любое вещество можно признать ароматизатором. Если будут запрещены все вкусовые добавки, тогда рынок изменится. Преобладать будут жидкости со вкусом табака. При этом если ограничения распространятся на жидкость, то это затронет и одноразовые вейпы».

То есть идея властей сводится к полному запрету всех жидкостей и устройств со вкусовыми добавками, а это 90% рынка, говорят собеседники “Ъ FM”. По их словам, предложение равносильно уничтожению отрасли. Впрочем, такой сценарий маловероятен, ведь с новшествами законодательства не согласятся прежде всего сами курильщики, уверен член федерального президиума Ассоциации малоформатной торговли и эксперт табачной отрасли Антон Воронов:

«Из тех 30% россиян, которые на сегодняшний день курят, наверное, треть так или иначе употребляет средства доставки никотина. Конечно, если запретить вейпы, то контрафакт прорастет махровым цветом. Если запретить жидкости с ароматами, то в продаже появятся ароматизаторы для кондитерского производства. И дальше подросток или совершеннолетний может начать капать одно в другое. Что он там накапает, одному богу известно».

Получается, забота о здоровье подростков может произвести ровно противоположный эффект. Впрочем, и без так называемого самозамеса россияне после гипотетического запрета смогут покупать испарители. В соцсетях и на маркетплейсах продажей устройств занимаются несколько тысяч игроков черного рынка, регулировать и контролировать этот сегмент крайне сложно, отмечают собеседники “Ъ FM”. В итоге после решения властей опустеют не прилавки, а бюджет, считает председатель правления профильной ассоциации ПАУРРЭНС Владимир Мишеловин:

«Легального рынка не будет. Объемы сократятся примерно на 40%. А с учетом того, что в 2023 году внедрена концепция маркировки, очень многие хозяйствующие субъекты, даже работавшие всерую, решили, что лучше все делать легально. На мой взгляд, казна потеряет в районе 20 млрд руб., а, может быть, и больше».

Те 40% игроков, которые, возможно, уйдут с рынка, торговать табачной продукцией при этом не перестанут, полагают бизнесмены. Большинство из них станут продавать традиционные сигареты, оставшаяся часть — жевательный табак или нагревательные системы. К слову, власти надеются, что к 2035 году курить в России будет только 5% населения.

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