Российским киберспортсменам разрешили выступать под национальным флагом

Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на международных соревнованиях под российскими гимном и флагом. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом»,— говорится в сообщении.

За отмену решения выступили 32 делегата, 13 — против, а 25 — воздержались. Кроме того, на съезде отклонили предложение Федерации компьютерного спорта Украины о приостановке членства ФКС России в Международной федерации киберспорта.

Командам из России запретили выступать на мировых соревнованиях под своим флагом 18 апреля 2022 года. Некоторые организаторы вообще отстранили российские команды. Так, организатор турниров по CS:GO ESL Electronic Sports League (ESL) отстранил от ESL Pro League российские клубы Virtus.pro и Gambit.

Анастасия Ларина