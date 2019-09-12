Экс-глава Foxconn вышел из Гоминьдана, чтобы стать независимым кандидатом в президенты Тайваня

Основатель тайваньского производителя электроники Foxconn и богатейший человек Тайваня Терри Гоу вышел из партии Гоминьдан. Наблюдатели видят в этом признак того, что господин Гоу собирается стать независимым кандидатом на выборах президента Тайваня. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, господин Гоу выставит свою кандидатуру до 17 сентября. Правда, его помощник Цай Чинъю сообщила, что решение господина Гоу связано лишь с тем, что он разочарован в руководстве партии и считает Гоминьдан устаревшим.

Ранее господин Гоу хотел идти на президентские выборы именно от Гоминьдана, но в июле проиграл праймериз. О том, что господин Гоу собирается выставить кандидатуру на пост президента, стало известно в апреле, тогда он объявил об отходе от руководства Foxconn.

Господин Гоу известен своими прокитайскими позициями и связями со многими лидерами материкового Китая — именно вопрос взаимоотношений с Китаем вызывает наибольшие разногласия между разными политическими силами на Тайване. Господин Гоу неоднократно подчеркивал, что Тайвань является частью единого Китая, и выступал за сближение с Пекином, хотя и настаивал на том, что Пекин должен признавать существование Китайской Республики на Тайване. Сейчас у власти на Тайване находится Демократическая прогрессивная партия, выступающая за обособление Тайваня. С 2016 года, когда президентом стала ее представитель Цай Инвэнь, отношения Тайваня с материковым Китаем ухудшились.

Яна Рождественская