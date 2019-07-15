Глава Foxconn проиграл на праймериз Гоминьдана перед президентскими выборами Тайваня

На праймериз партии Гоминьдан, на которых выбирали кандидата на президентские выборы (они состоятся на Тайване в 2020 году), победил мэр второго по величине города на острове — Гаосюна — Хань Гоюй, известный своими прокитайскими взглядами и популизмом. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на представителя Гоминьдана. Господин Гоюй набрал 44,8% голосов во время опроса избирателей, который проводился на прошлой неделе, обойдя своего основного конкурента — бывшего главу тайваньского производителя электроники Foxconn Терри Гоу. Господин Гоу, который в апреле объявил об отходе от руководства созданной им компанией и о намерении выставить кандидатуру на пост президента, набрал 27,7% голосов. Третье место с 17,9% голосов занял Эрик Чу, который на выборах 2016 года был кандидатом в президенты от Гоминьдана.

Сейчас Гоминьдан является оппозиционной партией — на президентских выборах 2016 года победила кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь. С тех пор позиции ДПП ослабели — на промежуточных выборах 2018 года победил Гоминьдан, а госпоже Цай даже пришлось уйти с поста главы ДПП. Основным пунктом разногласий между партиями являются отношения с материковым Китаем — ДПП выступает за обособление Тайваня, Гоминьдан же против объявления независимости. Кроме того, Гоминьдан занимает консервативные позиции по многим вопросам, а ДПП выступает за либеральные ценности, легализацию однополых браков и др.

Что касается позиций Хань Гоюя и Терри Гоу, то первый выступает за все большее сближение с материковым Китаем, заявляя, что Тайвань — часть более широкой китайской нации, его активно поддерживают китайские СМИ. Господин Гоу, как и Хань Гоюй, критикует ДПП за ухудшение отношений с Китаем, при этом он настаивает на том, что Пекин должен признавать существование Китайской Республики на Тайване. Его поражение может привести к расколу Гоминьдана, так как господин Гоу рассматривает возможность стать независимым кандидатом на президентских выборах.

Яна Рождественская