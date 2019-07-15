15 июля, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Глава Foxconn проиграл на праймериз Гоминьдана перед президентскими выборами Тайваня

На праймериз партии Гоминьдан, на которых выбирали кандидата на президентские выборы (они состоятся на Тайване в 2020 году), победил мэр второго по величине города на острове — Гаосюна — Хань Гоюй, известный своими прокитайскими взглядами и популизмом. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на представителя Гоминьдана. Господин Гоюй набрал 44,8% голосов во время опроса избирателей, который проводился на прошлой неделе, обойдя своего основного конкурента — бывшего главу тайваньского производителя электроники Foxconn Терри Гоу. Господин Гоу, который в апреле объявил об отходе от руководства созданной им компанией и о намерении выставить кандидатуру на пост президента, набрал 27,7% голосов. Третье место с 17,9% голосов занял Эрик Чу, который на выборах 2016 года был кандидатом в президенты от Гоминьдана.

Сейчас Гоминьдан является оппозиционной партией — на президентских выборах 2016 года победила кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Цай Инвэнь. С тех пор позиции ДПП ослабели — на промежуточных выборах 2018 года победил Гоминьдан, а госпоже Цай даже пришлось уйти с поста главы ДПП. Основным пунктом разногласий между партиями являются отношения с материковым Китаем — ДПП выступает за обособление Тайваня, Гоминьдан же против объявления независимости. Кроме того, Гоминьдан занимает консервативные позиции по многим вопросам, а ДПП выступает за либеральные ценности, легализацию однополых браков и др.

Что касается позиций Хань Гоюя и Терри Гоу, то первый выступает за все большее сближение с материковым Китаем, заявляя, что Тайвань — часть более широкой китайской нации, его активно поддерживают китайские СМИ. Господин Гоу, как и Хань Гоюй, критикует ДПП за ухудшение отношений с Китаем, при этом он настаивает на том, что Пекин должен признавать существование Китайской Республики на Тайване. Его поражение может привести к расколу Гоминьдана, так как господин Гоу рассматривает возможность стать независимым кандидатом на президентских выборах.

Яна Рождественская


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя