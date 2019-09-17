Экс-глава Foxconn отказался от участия в президентских выборах на Тайване

Основатель тайваньского производителя электроники Foxconn Терри Гоу неожиданно для многих наблюдателей отказался от участия в выборах президента Тайваня, которые пройдут в 2020 году. Об этом господин Гоу заявил в понедельник, 16 сентября. «Хотя я не буду участвовать в президентских выборах, это не значит, что я бросаю политику»,— цитирует его Reuters, добавив, что продолжает придерживаться тех взглядов, которые он высказывал во время праймериз в Гоминьдане, в которых он участвовал.

Напомним, Терри Гоу, богатейший человек Тайваня с состоянием $7,6 млрд, еще в апреле объявил об отходе от руководства Foxconn и о намерении выставить кандидатуру на пост президента. Изначально господин Гоу собирался выставить свою кандидатуру от партии Гоминьдан, его взгляды близки позициям партии — он так же выступает за сближение с Пекином и регулярно подчеркивает, что Тайвань является частью единого Китая. Однако в июне господин Гоу проиграл праймериз Гоминьдана, а на прошлой неделе вышел из партии, что многие наблюдатели восприняли как признак того, что он собирается стать независимым кандидатом на президентских выборах.

Яна Рождественская