Броня крепка, но танки наши слились

Как стало известно «Ъ», в Мещанском райсуде Москвы подошел к концу процесс по уголовному делу о растрате 90 млн руб. бывшими топ-менеджерами машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Генпрокуратура попросила приговорить к шести и пяти годам колонии бывших заместителя гендиректора холдинга Михаила Школьника и руководителя казначейства Ирину Восторгину. Основатель и экс-глава КТЗ Михаил Болотин был признан виновным ранее и уже вышел на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павильон концерна «Тракторные заводы» на выставке Russia Аrms Еxpo (2015 год)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Павильон концерна «Тракторные заводы» на выставке Russia Аrms Еxpo (2015 год)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На состоявшихся в Мещанском райсуде Москвы прениях сторон гособвинитель попросил приговорить к шести годам колонии общего режима бывшего заместителя директора КТЗ по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьника и к пяти годам — экс-руководителя казначейства холдинга Ирину Восторгину. Оба подсудимых, по мнению Генпрокуратуры, должны также выплатить штрафы в размере 1 млн руб. Свое решение по делу председательствующий в процессе судья Анна Майорова огласит 4 сентября.

Михаил Школьник и Ирина Восторгина обвиняются следственным управлением ФСБ РФ в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенной в 2015–2016 годах.

КТЗ, объединяющий 18 машиностроительных предприятий, специализируется на выпуске тяжелой техники для нужд Минобороны. Несколько лет назад концерн получил заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Саму бронетехнику должны были изготовить на заводе в Кургане, а в московском «НИИ Стали» ее планировалось оснастить броней и динамической защитой.

На оснащение «Курганцев» Минобороны выделило 146 млн руб., но большую часть этих средств, по версии следствия, похитили руководители холдинга. По их указанию руководство НИИ выдало заем в размере 90 млн руб. некоему ООО «Новые инвестиции», весьма далекому от машиностроения, но зато аффилированному с подсудимыми. Затем деньги были «обналичены, присвоены и использованы ими по собственному усмотрению».

В конечном счете броня «Курганцам» так и не понадобилась. Госконтракт на бронетехнику был сорван. Осенью 2017 года, когда планировался запуск боевых машин в серию, выяснилось, что КТЗ погряз в долгах и едва держался на плаву. От банкротства группу стратегически важных предприятий спасло вмешательство в ситуацию главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Концерн удалось спасти, но в прежнем виде он перестал существовать. По решению федерального правительства 13 предприятий холдинга, специализирующиеся на «оборонке», отошли под управление «Ростеха», а в концерне остались только 5 заводов, занятых изготовлением сельскохозяйственной, автодорожной и железнодорожной техники.

Одновременно с реорганизацией были проведены масштабные кадровые чистки. Постов тогда лишились и все руководители концерна, включая его создателя Михаила Болотина, возглавлявшего КТЗ более десяти лет.

Проведенные новыми управленцами аудиторские проверки установили, что причиной краха холдинга могли быть финансовые аферы прежнего руководства. По этим основаниям были возбуждены несколько уголовных дел, включая и дело о растрате 90 млн руб., выделенных на проектирование «Курганцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший президент концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В сентябре 2021 года уже бывшие к тому времени топ-менеджеры КТЗ Болотин, Школьник и Восторгина были задержаны оперативниками ФСБ и арестованы Лефортовским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате. Проведя около года в СИЗО «Лефортово», 61-летний заслуженный машиностроитель России Болотин признал свою вину и, по словам его адвоката Светланы Чирковой, «взял курс на активное сотрудничество со следствием».

Заключенное бизнесменом досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой обеспечило ему досрочное рассмотрение его дела в Мещанском райсуде и весьма мягкий приговор: два года колонии общего режима и 200 тыс. руб. штрафа. Поскольку большую часть этого срока предполагаемый организатор особо крупной растраты отсидел в СИЗО, в феврале нынешнего года Михаил Болотин вышел на свободу. В судебном процессе по делу его бывших подчиненных и предполагаемых сообщников бизнесмен выступал уже свободным человеком в статусе свидетеля обвинения.

Сергей Машкин