Теперь раскаиваться сложно

Как стало известно “Ъ”, обвиняемый ФСБ в особо крупном хищении создатель, бывший владелец и гендиректор машиностроительного холдинга «Концерн "Тракторные заводы"» (КТЗ) Михаил Болотин раскаялся и признал вину. Между тем следствие ФСБ по-прежнему настаивает на его содержании под стражей, мотивируя это тем, что бизнесмен не выдал предположительно украденные с предприятия средства и может использовать их для организации своего побега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Признание не освободило Михаила Болотина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Признание не освободило Михаила Болотина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

61-летний миллиардер Болотин сидит в СИЗО уже 11 месяцев и все это время жалуется в Мосгорсуд на решения Лефортовского райсуда, периодически продлевающие ему избранную меру пресечения. Доводы защиты бизнесмена повторяются из процесса в процесс. Его адвокат рассказывает районному и городскому судам, что господин Болотин прожил долгую и плодотворную жизнь: он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, защитил кандидатскую диссертацию, создал и возглавил один из крупнейших в стране машиностроительных холдингов, наконец, стал отцом троих детей, которые и сейчас нуждаются в его заботе. В свою очередь, представитель следственного управления ФСБ РФ всякий раз поясняет, что, несмотря на все заслуги, Михаил Болотин обвиняется в особо тяжком преступлении (ч. 4 ст. 160 УК — растрата), а учитывая грозящий ему десятилетний срок может воспрепятствовать расследованию, уничтожив, например, улики по делу или оказав давление на свидетелей.

Аргументы ФСБ всегда признавались обоими судами более весомыми, однако последний спор о мере пресечения, случившийся на днях в Мосгорсуде, едва не переломил весь ход процессов в пользу арестанта. Случилось это после того, как адвокат Михаила Болотина Светлана Чиркова, изложив уже знакомые сторонам по делу доводы, неожиданно добавила, что ее клиент признал хищение, раскаялся и взял курс на «активное сотрудничество со следствием». Последнее обстоятельство, по мнению защиты, однозначно указывало на необходимость перевода ее доверителя из следственного изолятора по крайней мере под домашний арест.

Однако представитель ФСБ и в этот раз переиграл защиту. Он пояснил суду, что не может согласиться с адвокатом Чирковой из-за денег, которые ее раскаявшийся клиент так и не вернул. Поскольку речь в уголовном деле шла о 90 млн руб., автор ходатайства предположил, что освобожденный из-под стражи Михаил Болотин обязательно использует этот тайный финансовый ресурс для организации своего побега за границу.

Противопоставить этой версии защите было уже нечего, поэтому Мосгорсуду оставалось только утвердить решение райсуда о продлении ареста бизнесмену до 11 полных месяцев.

Напомним, в конце сентября прошлого года сотрудники ФСБ задержали, привезли в Москву и добились арестов сразу трех бывших руководителей машиностроительного холдинга КТЗ, состоявшего из 18 предприятий, выпускавших тяжелую технику для Минобороны, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, железных дорог, строительства и сельского хозяйства. В числе арестованных, помимо основателя и главного владельца КТЗ, оказались его бывший заместитель по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник и экс-глава казначейства холдинга Ирина Восторгина.

По версии следственного управления ФСБ РФ, инкриминированное им хищение было совершено в 2014–2015 годах. Минобороны тогда выделило КТЗ 5,2 млрд руб. на проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под шифром «Курганец». Изготовить легкую бронетехнику предполагалось на входившем в концерн Курганском машиностроительном заводе, а оснастить их броней и динамической защитой — в московском НИИ стали. При этом часть выделенных на броню средств — по версии следствия, 90 млн руб.— пропала. НИИ перевел полученный аванс в качестве займа не имеющей отношения к машиностроению компании, а после еще нескольких сомнительных трансакций деньги осели на счетах небольшой частной фирмы, аффилированной, как полагает ФСБ, с тремя обвиняемыми по делу. Они якобы «обналичили, присвоили и использовали средства по собственному усмотрению».

Госконтракт на бронетехнику был сорван, а осенью 2017 года, когда планировался запуск боевых машин в серию, выяснилось, что КТЗ погряз в долгах и едва держался на плаву. Одному только ВЭБу концерн задолжал около 80 млрд руб., а его общий долг составил порядка 100 млрд руб.

Начавшаяся череда разбирательств в арбитражных и гражданских судах поставила КТЗ на грань банкротства, но концерн в итоге удалось сохранить благодаря вмешательству правительства России. Заводы и институты холдинга были переданы в оперативное управление госкорпорации «Ростех», после чего в подразделениях начались масштабные аудиторские проверки. По их результатам почти все прежние руководители концерна были уволены, а некоторые стали еще и фигурантами возбужденных уголовных дел.

В ближайшее время в ФСБ планируют предъявить фигурантам уточненное обвинение в окончательной редакции и приступить к ознакомлению их с материалами дела.

Сергей Машкин