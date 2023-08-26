«Зенит» пошел за лидером

В центральном матче шестого тура чемпионата России по футболу «Зенит» на своем поле разгромил «Урал» — 4:0. С 13 очками петербуржцы обошли екатеринбуржцев и вплотную приблизились к лидирующему «Краснодару». В то же время «Динамо», сыграв 2:2 с «Рубином», не использовало свой шанс сравняться с «Зенитом» и «Уралом». Вничью — 0:0 — закончил матч с «Ахматом» и «Спартак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» и «Урал»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» и «Урал»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Еще недавно трудно было предположить, что достаточно рядовое по стандартным меркам Российской премьер-лиги противостояние «Зенита» с «Уралом» попадет в категорию центрального события тура. Но на данном отрезке нынешнего чемпионата оно приобрело именно такой статус, и прежде всего благодаря сверхуспешному старту екатеринбургского клуба, который перед матчем в Санкт-Петербурге с 13 очками стоял даже выше «Зенита» и в случае победы мог вообще единолично возглавить РПЛ.

Впрочем, при всем уважении к достижениям подопечных Виктора Гончаренко фаворитом считалась команда Сергея Семака. Собственно, она сразу поставила «Урал» на место, прижала его к воротам, а Матео Кассьерра нанес удар в штангу. Гости попытались ответить, но нарвались на разящую контратаку. Иван Сергеев отдал пас Клаудиньо, бразилец запустил «парашют» на дальнюю штангу, куда прибежал тот же Сергеев и элегантно переправил мяч в сетку.

Забив быстрый гол, «Зенит» немного повозился с екатеринбуржцами, которые, видимо, еще питали какие-то иллюзии по поводу результата.

А потом опять подловил их на контратаке. Кассьерра поразительно легко преодолел путь почти от центрального круга до штрафной площади. Колумбийца так никто не догнал и не встретил, да и вратарь Илья Помазун не стал для него препятствием. Кассьерра разобрался, как на тренировке, и закатил мяч в пустые ворота. Пятый гол вывел его на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Более того, к перерыву «Урал» уже горел 0:3. Гости затеяли перепасовку у своей штрафной с участием Помазуна, который что-то перепутал и сделал результативную передачу на Клаудиньо. Тому оставалось только поразить практически полностью открытый створ.

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Даже удивительно, насколько слабо выглядели екатеринбуржцы, ранее одолевшие такие большие клубы, как ЦСКА и «Спартак». Во втором тайме они привезли себе еще один гол, позволив Кассьерре беспрепятственно оформить дубль, и проиграли 0:4. Таким образом, «Зенит» тоже набрал 13 очков и поднялся на второе место, опередив «Урал» по дополнительным показателям. А от лидирующего «Краснодара», который накануне не сумел победить «Факел» (0:0), петербуржцы теперь отстают лишь на один пункт.

При этом весьма кстати для «Зенита» в Казани оступилось «Динамо». «Рубин» открыл счет в конце первого тайма, когда нападающий Мирлинд Даку заработал штрафной, а затем и пенальти при розыгрыше этого стандарта. Защитник гостей Николас Маричаль так активно хватал его руками, что арбитр Сергей Карасев без колебаний назначил 11-метровый, который реализовал сам пострадавший. А уже во втором тайме Даку посадил того же Маричаля на вторую желтую карточку, автоматически превратившуюся для уругвайца в красную.

Правда, оказавшись в меньшинстве, «Динамо» тут же отыгралось. Бывшему футболисту «Рубина» Денису Макарову удался чудо-удар с дальней дистанции. Тем не менее о победе в такой ситуации вроде бы сложно было думать — отстоять бы ничью.

Однако в составе бело-голубых нашелся еще один супергерой. Дмитрий Скопинцев забил даже красивее Макарова, совершив сольный проход к штрафной и жахнув в самую «девятину». Этот гол шокировал не только казанцев, но и москвичей, включая его автора, который, похоже, сам не понял, как сотворил такой шедевр.

И все же хозяева вырвали ничью — 2:2. Они устроили в концовке классический навал, который привел к голу Джоэля Фамейе, головой замкнувшего навес Александра Ломовицкого. Так что «Динамо» упустило возможность обойти «Зенит», который недавно обыграло в личной встрече, и сейчас у него только 11 очков вместо 13.

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«Спартак» принимал «Ахмат» на фоне двух поражений подряд от «Урала» и «Зенита», которые довольно больно ударили по самолюбию и чемпионским амбициям красно-белых. Настолько больно, что вполне могли надломить психологически, поэтому было непонятно, чего от них ждать. Тем более при такой ужасной игре в обороне. Екатеринбуржцы и петербуржцы накидали команде Гильермо Абаскаля шесть мячей, а всего она пропустила десять. И это если не брать в расчет пять пропущенных голов в двух кубковых встречах.

Как следствие, спартаковцам пришлось ускорить процесс поиска нового центрального защитника, и уже на матч с «Ахматом» они заявили Срджана Бабича. Хотя с ходу бросать серба в бой Абаскаль не рискнул.

Между тем хозяевам повезло, что грозненцы не забили в дебюте. Камило мог наказать вернувшегося в строй голкипера красно-белых Александра Селихова, после того как он поскользнулся при выносе мяча в поле.

А затем Владимир Ильин головой пробил в штангу. Гости вообще играли лучше, тогда как москвичи за весь первый тайм фактически ничего не показали. Разве что у Квинси Промеса был моментик перед перерывом. В итоге снова возникли вопросы к главному тренеру «Спартака» относительно выбора тактической схемы и состава. Опять у испанца что-то не работало.

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Второй тайм красно-белые начали гораздо веселее и за пару минут создали больше голевых моментов, чем в первой половине. Наконец-то разбегался Тео Бонгонда. Его выход один на один с трудом нейтрализовал вратарь «Ахмата» Георгий Шелия, а вторым ударом бельгиец угодил в штангу. Подвела реализация и Кристофера Мартинса, который не занес мяч в ворота после подачи углового. Но постепенно этот порыв угас, и уже грозненцы вновь завладели инициативой, а Абаскаль произвел странную замену, сняв с игры единственного ярко выраженного нападающего Александра Соболева.

Новый главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко предложил «Спартаку» предельно жесткий футбол с обилием фолов. В какой-то степени тактически он переиграл Абаскаля, а если бы в конце матча поточнее были Мохамед Конате и Камило, то забрал бы и три очка. Хотя и Антон Зиньковский едва не принес победу красно-белым. Ну а нулевая ничья позволила им с десятью очками лишь догнать ЦСКА.

Александр Ильин