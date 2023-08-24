Чиновнику добавили дел

В отношении замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева возбуждено новое уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки в размере 15 млн руб. По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании такую сумму за заключение договоров на поставку медоборудования. Сначала руководитель организации передал чиновнику 8 млн руб. Но оставшиеся 7 млн руб. подозреваемый получил уже в рамках «оперативного эксперимента». Это второе уголовное дело в отношении Майрамукаева. В начале августа его арестовали на месяц по делу о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Асланбек Майрамукаев во время посещения Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой (июнь 2022 года)

Фото: @minzdrav_63 Асланбек Майрамукаев во время посещения Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой (июнь 2022 года)

Фото: @minzdrav_63

Следственное управление СКР по Самарской области 23 августа возбудило новое уголовное дело в отношении регионального заместителя министра здравоохранения — руководителя департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбека Майрамукаева.

Чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в 2023 году УФСБ совместно с УМВД России по Самаре задокументирована противоправная деятельность заместителя министра здравоохранения Самарской области»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, замминистра потребовал от директора компании передать ему взятку в размере 15 млн руб. за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования в 2022 и 2023 годах на общую сумму более 147 млн руб. В этом году директор указанной организации передал чиновнику через третье лицо часть взятки в размере 8 млн руб. Оставшуюся часть взятки в размере 7 млн руб. замминистра получил от руководителя компании через других лиц летом текущего года уже в рамках «оперативного эксперимента».

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению, а также выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности»,— отмечают в самарском УФСБ.

Адвокат Асланбека Майрамукаева Андрей Карномазов сообщил «Ъ», что ему никакой официальной информации по новому делу не поступало: «Не знаю, кто следователь. Никто не звонил, не вызывал, не допрашивал и не предъявлял. Упало как снег на голову сегодня (24 августа)».

В начале августа замминистра здравоохранения региона арестовали на месяц, до 4 сентября, в рамках другого уголовного дела.

Чиновника обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, два эпизода). Расследование, которым занимается полиция, по данным источников «Ъ», связано с уголовным делом против бывшего заместителя главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина по экономическим вопросам Алексея Ошуркова. Он обвиняется в заключении с ООО «Диэль» государственных контрактов по завышенной цене в 2020 году. В отношении Алексея Ошуркова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас Асланбек Майрамукаев пытается обжаловать свой арест.

По данным «СПАРК-Интерфакса», компания «Диэль» зарегистрирована в 2018 году в Республике Татарстан. Бенефициар и руководитель компании — Илья Нурмамятов. В 2020 году выручка компании составила 12 млн руб., в 2021 году — 197 млн руб. Кроме больницы имени Середавина компания является подрядчиком минздава Удмуртии, ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская клиническая больница», Липецкого областного онкологического диспансера и ГКУ СО «Самарафармация». С больницей им. В. Д. Середавина заключено 28 контрактов на общую сумму более 121 млн руб. В 2021 году заключено три контракта на поставку медицинских изделий стоимостью 2,4 млн руб., 589 тыс. руб. и 943 тыс. руб.

Информация о задержании Асланбека Майрамукаева, а также министра здравоохранения Армена Беняна появилась 3 августа. В кабинетах чиновников и у них дома прошли обыски. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что окажет следствию помощь.

«Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу»,— заявил глава региона.

На следующий день министр здравоохранения области Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании. Он отметил, что был вызван для опроса.

Асланбек Майрамукаев начал работу в министерстве здравоохранения Самарской области в 2019 году в то время, когда ведомство возглавлял Михаил Ратманов. Позже министр получил должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). До назначения заместителем министра Асланбек Майрамукаев трудился директором ГБУЗ «Республиканский медицинский информационный-аналитический центр» министерства здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания (Владикавказ).

Как рассказал «Ъ» защитник Асланбека Майрамукаева адвокат Андрей Карномазов, замминистра не признает свою причастность к преступлению.

«В материалах, представленных следствием в суд для решения вопроса о заключении под стражу Майрамукаева, его фамилия ни одним свидетелем даже не упоминается. Когда суд избирает меру пресечения, он разбирается, есть ли в представленных материалах следствия признаки причастности обвиняемого к вменяемому ему преступлению, например чьи-то показания или следы преступления. В материалах следователя об этом ни слова, есть только имя Алексея Ошуркова»,— сообщил адвокат.

Ани Айвазян, Самара