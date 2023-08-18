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Коммерсантъ FM
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Bild: Россия, Турция и Катар готовят новую зерновую сделку

В Будапеште в ближайшие выходные может быть заключена новая зерновая сделка, сообщает немецкое издание Bild. Российскую сторону представит глава Татарстана Рустам Минниханов. По данным издания, Россия, Турция и Катар сейчас разрабатывают трехстороннее соглашение взамен истекшего.

О новой договоренности Bild узнал из служебной переписки между МИДами и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, к которой получил доступ. Согласно новому соглашению, российское зерно будет поступать в бедные страны — в основном в страны Африки. При этом Анкара хочет, чтобы зерно поставлялось и с Украины, в связи с чем глава турецкого МИДа Хакан Фидан попросил Россию вернуться к предыдущему соглашению.

Согласно разрабатываемой сделке, Турция выступит как организатор поставок российского зерна в Африку, Катар — как их спонсор. Анкара также предлагает осуществлять реализацию нового соглашения под эгидой ООН. Для участия в его заключении в Будапешт уже вылетел господин Минниханов, турецкую сторону представит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Будет ли кто-то от Катара, Bild не уточняет.

Как работала зерновая сделка

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Участниками истекшего соглашения помимо Турции и России были Украина и ООН. Его заключили в Стамбуле в июле 2022 года. Одну его часть — вывоз украинского зерна из трех портов — стороны выполняли. Вторая — меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок — по заявлению Москвы, исполнена не была. В связи с этим 17 июля Россия отказалась продлевать зерновую сделку.

О последствиях читайте в публикации приложения «Деньги» «Денежные злаки».

Мария Федотова

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