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Коммерсантъ FM
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Задержан организатор незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки

В Москве после допроса задержан организатор незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки Никита Дубас, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В ходе экскурсии погибла группа из восьми человек.

Накануне дома у господина Дубаса прошел обыск. «Предварительно он сотрудничает со следствием, ему будет избрана мера пресечения»,— уточнил собеседник агентства.

Экскурсия была организована 20 августа. В этот день в Москве из-за ливня поднялся уровень воды, и коллекторы затопило. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В Санкт-Петербурге задержали гендиректора организовавшей экскурсию фирмы ООО «Спутник» Александра Кима.

О деле — в публикации «Ъ» «Экскурсия ушла под воду».

Лаура Кеффер

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