Задержан глава фирмы, организовавшей спуск утонувших диггеров в Москве

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели участников экскурсии по московским коллекторам Александр Ким. Он является гендиректором фирмы ООО «Спутник», которая организовала экскурсию по Неглинке. По информации Telegram-канала 112, мужчина пытался скрыться за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kim.alexandr Фото: @kim.alexandr

«В настоящее время гендиректор "Спутника" Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения»,— заявил ТАСС представитель правоохранительных органов.

Экскурсия проходила 20 августа, в этот день в Москве из-за ливня резко поднялся уровень воды, и коллекторы затопило. СКР подтверждал гибель четырех участников экскурсии. По данным ТАСС, были найдены тела пяти. Также СМИ писали, что в числе жертв — две 15-летние девушки и 17-летний парень. По разным данным, в экскурсии участвовали от 8 до 20 человек.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. «Мосводоканал» по требованию правоохранителей закрыл доступ в коллекторы.

Подробности — в материале «Ъ» «Экскурсия ушла под воду».

Лаура Кеффер