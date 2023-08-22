Российский Су-30 уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

Экипаж самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря разведывательный катер вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Утверждается, что катер находился в районе российских газодобывающих установок. Другие подробности не приводятся.

Украина последние недели использует катера-дроны для атак на российские корабли. Попытки таких атак были совершены, например, 25 июля, 2, 17 августа. Неизвестно, был ли использован для разведки в ночь на 22 августа безэкипажный катер.

В ночь на 22 августа российские войска также пресекли атаку с использованием четырех беспилотников. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. По данным ведомства, никто не пострадал. В Москве приостанавливалась работа всех аэропортов, из-за чего были задержаны некоторые рейсы.

Леонид Уварчев