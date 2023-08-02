Минобороны: Украина атаковала корабль ВМФ, сопровождавший гражданское судно

Минобороны России сообщило, что сегодня ночью Киев попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен»,— говорится в сообщении Минобороны.

Вчера российское оборонное ведомство сообщало про аналогичный случай. По данным Минобороны, ВСУ атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Атака велась силами трех безэкипажных катеров. Все они были обнаружены кораблями ВМФ России. В Киеве атаку отрицали. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что утверждения Минобороны России об атаке украинской армии на российские гражданские транспортные суда в Черном море не соответствуют действительности. Он настаивал, что Украина не атакует гражданские суда.

Россия с 18 июля приостановила участие в сделке по вывозу украинского зерна из-за невыполнения ее условий. После этого Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, в том числе танкеры для погрузки зерна, будут считаться перевозчиками военных грузов. Страны, под флагами которых будут следовать эти суда, Россия объявит вовлеченными в военный конфликт. Украина ответила такими же мерами.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».