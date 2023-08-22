Над Московской областью сбиты два беспилотника

Два ударных беспилотника сбиты над Московской областью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Средства противовоздушной обороны уничтожили один из них в районе Красногорска, второй — в районе Часцов. На место происшествия выехали спецслужбы.

Минобороны позднее подтвердило информацию о работе ПВО над Московской и Брянской областями. Утверждается, что никто не пострадал.

Господин Собянин не уточнил последствия произошедшего. Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями и видео разрушений в Красногорске. В доме, под котором найдены обломки устройства, выбиты стекла. Повреждены припаркованные рядом автомобили.

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Сейчас не возобновлена работа только Внуково. Задержаны больше 10 рейсов.