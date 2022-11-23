Иерусалиму напомнили об автобусном терроризме

Один человек погиб и около 20 пострадали в результате сразу двух терактов, произошедших в Иерусалиме в среду. Подобных взрывов — в автобусах и на остановках — в Израиле не было шесть лет. На этом фоне в стране вновь заговорили о возможной угрозе палестинского восстания — новой интифады. Ситуация с безопасностью — серьезный вызов как для уходящего, так и для будущего правительства, окончательного формирования которого ждут в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До вчерашнего дня взрывов, связанных с транспортом, в Израиле не было шесть лет

Фото: Ammar Awad, Reuters До вчерашнего дня взрывов, связанных с транспортом, в Израиле не было шесть лет

Фото: Ammar Awad, Reuters

Утро среды началось в Израиле с сообщений сразу о двух терактах на въезде в Иерусалим. Взрывы на автобусных остановках произошли с разницей примерно в полчаса. Ранения получили около 20 человек, один из пострадавших — 15-летний подросток, ученик религиозной школы (иешивы), скончался. У него было двойное израильско-канадское гражданство.

Согласно итогам предварительного расследования, в обоих случаях речь шла о взрывных устройствах, оставленных в сумках и приведенных в действие с помощью мобильного телефона. Полиция считает, что взрывы связаны друг с другом и очень хорошо спланированы.

По словам официальных лиц, полиция в последние недели располагала информацией об угрозе терактов в Иерусалиме, но она не была конкретной.

При этом подчеркивается, что опасность не осталась позади. Население призывают соблюдать бдительность.

Подобных взрывов, связанных с транспортом, в Израиле не было уже шесть лет, когда была взорвана бомба в иерусалимском автобусе. И многие в стране вспомнили о событиях 1990-х и начала 2000-х годов, когда теракты в автобусах случались регулярно.

«Это событие отличается по своему характеру от того, что мы видели в последние годы. В настоящее время ведется обширная разведывательная работа, которая приведет к обнаружению подлых террористов, к раскрытию тех, кто стоит за ними и снабжает их оружием»,— заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид по окончании оперативного совещания с представителями силовых структур. Он пообещал: власти сделают все, чтобы уничтожить виновных, где бы они ни укрывались и как бы ни сопротивлялись. По словам премьера, в ходе совещания было принято решение усилить меры безопасности в Иерусалиме и окрестностях. Кроме того, начальнику генерального штаба генерал-лейтенанту Авиву Кохави было сказано прервать визит в США и вернуться домой в четверг, раньше, чем планировалось. В свою очередь, Вашингтон, как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, предложил «всю надлежащую помощь правительству Израиля, которое расследует нападение и работает над тем, чтобы привлечь виновных к ответу».

Израильские СМИ подчеркивают, что за терактами в Иерусалиме стоит очень опытная террористическая ячейка. Журналист портала Ynet не исключает версию о связи террористов с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он напоминает, что в мае этого года в Восточном Иерусалиме были арестованы пять арабских жителей, которых израильская Служба общей безопасности («Шабак») заподозрила в подготовке терактов. Утверждается, что все они были в контакте с ячейками ИГ за пределами Израиля. Кроме того, теракты в марте этого года в израильских городах Хадера и Беэр-Шева были также совершены людьми, так или иначе связанными с ИГ. Собственно, ИГ и взяла на себя тогда ответственность за теракт в Хадере.

За произошедшее в Иерусалиме никто по состоянию на вечер среды ответственности не взял. Группировка «Хамас» лишь подчеркнула, что палестинский народ имеет право на сопротивление.

«Оккупанты упорно совершают свои преступления и усиливают агрессию против нашего народа и его святынь. И одним из последних проявлений этого стало убийство мальчика Ахмеда Шхаде в город Наблус на рассвете сегодня, а также в целом продолжение хладнокровного убийства безоружных мирных жителей, разрушение домов и все другие формы сионистских преступлений»,— говорилось в опубликованном в СМИ тексте заявления «Хамаса».

Ахмед Шхаде был убит в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан в ночь на среду. Это произошло во время столкновений с израильскими военными, которые охраняли еврейских паломников, посещавших гробницу Йосефа. Ставшая в последнее время популярной палестинская группировка «Логово льва» назвала Шхаде своим «детенышем».

Ситуация в сфере безопасности в зоне палестино-израильского конфликта обострилась еще весной. Тогда в ответ на теракты Израиль начал серию задержаний палестинских боевиков на Западном берегу реки Иордан. Эти операции все чаще и чаще оборачивались столкновениями. Положение ухудшилось на фоне радикализации настроений как среди палестинцев, так и среди израильтян. При этом и те и другие пользуются этим для оправдания своих действий. В итоге с начала года в терактах погибли 25 граждан Израиля и трое иностранцев, а в результате действий израильских сил безопасности — от 130 до 200 палестинцев (данные источников расходятся). Согласно заявлениям палестинского Минздрава, почти четверти из них нет 18 лет. И этому нет конца. Только в ночь на среду стало известно о беспрецедентном инциденте. 17-летний гражданин Израиля из друзской семьи получил тяжелые ранения в результате ДТП в районе палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан и был доставлен там в больницу, где и скончался. Его тело было похищено боевиками «Бригад мучеников Аль-Аксы» (военное крыло палестинского движения «Фатх»), которые решили обменять его на тела своих соратников, удерживаемые израильтянами. «Если тело Тирана не будет возвращено, похитители заплатят большую цену»,— говорится в заявлении канцелярии Яира Лапида. Израильские СМИ не исключают начало очередной военной операции в Дженине.

В регионе также существуют опасения, что обстановка обострится еще больше и выльется в новую палестинскую интифаду после приведения к присяге нового правительства Израиля — одного из самых правых в истории страны.

Напомним, что 1 ноября состоялись выборы в Кнессет, по результатам которых лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху получил право на формирование кабинета министров. Сейчас он ведет коалиционные переговоры с религиозными партиями «Шас» и «Яхадут а-Тора», а также блоком крайне правых партий «Религиозный сионизм», чьи лидеры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир придерживаются радикальных взглядов в решении палестинской проблемы. Сразу после терактов в Иерусалиме претендующий на пост министра общественной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал возобновить практику точечной ликвидации членов палестинских группировок, а также потребовал немедленно сформировать правительство, чтобы решить проблемы безопасности.

Марианна Беленькая