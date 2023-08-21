На границе Белгородской области будут проверять мясо из-за вспышки сибирской язвы под Воронежем

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поручил организовать на границе с Воронежской областью контроль ввозимой сельскохозяйственной продукции после обнаружения в соседнем регионе очага сибирской язвы. Об этом господин Гладков сообщил на еженедельном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также глава Белгородской области поручил усилить в регионе «ветеринарный контроль» и провести проверки животных в личных подсобных хозяйствах жителей.

Напомним, Роспотребнадзор подтвердил сибирскую язву у госпитализированного 18 августа с подозрением на нее жителя Воронежской области. Заболевшего в состоянии средней степени тяжести доставили в инфекционный центр больницы скорой медицинской помощи №8 в Воронеже.

Ранее подробности инцидента сообщили в управлении ветеринарии правительства Воронежской области. По данным ведомства, житель села Красные Холмы Панинского района забил в личном хозяйстве на мясо корову, которая, как выяснилось позднее, оказалась заражена инфекцией, поскольку не была привита. В управлении ветеринарии отметили, что мясо зараженной коровы было «реализовано неизвестным гражданам».

С 20 августа указом губернатора Александра Гусева в Панинском районе из-за выявления очага сибирской язвы был введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября. Также в муниципалитете «до особого распоряжения» введен карантин.

Сергей Калашников

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