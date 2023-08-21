Роспотребнадзор подтвердил заражение воронежца сибирской язвой

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области заявили, что у госпитализированного 18 августа с подозрением на сибирскую язву жителя региона подтверждено это заболевание. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там добавили, что проводят в регионе «комплекс противоэпидемических мероприятий»: «Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона, заболевшего сибирской язвой жителя в состоянии средней степени тяжести доставили в инфекционный центр больницы скорой медицинской помощи №8 в Воронеже.

В департаменте заверили, что готовы к приему заболевших сибирской язвой: «Для этого имеется достаточный запас лекарств и коек» (цитата по ТАСС).

Ранее подробности инцидента сообщили в управлении ветеринарии правительства Воронежской области. По данным ведомства, 18 августа житель села Красные Холмы Панинского района был госпитализирован с подозрением на сибирскую язву. За несколько дней до этого он забил в личном хозяйстве на мясо корову, которая, как выяснилось позднее, оказалась заражена инфекцией, поскольку не была привита. В управлении ветеринарии отметили, что мясо зараженной коровы было «реализовано неизвестным гражданам».

Накануне указом губернатора Александра Гусева в Панинском районе из-за выявления очага сибирской язвы был введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября. Также в муниципалитете «до особого распоряжения» введен карантин.

Сергей Калашников

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