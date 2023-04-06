Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Черноземье не боится «кракена»

Заболеваемость коронавирусом в макрорегионе начала снижаться после пика

За первый квартал заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла в 18 раз — с 59 до более тысячи случаев в день. Уже в апреле показатель снизился и в начале месяца колеблется на уровне 400–800 новых пациентов в сутки. Разброс связан со скачкообразным выявлением в Воронежской и — особенно — Тамбовской областях. При этом очень быстро распространяющийся субвариант коронавируса «кракен» на заболеваемость, возможно, не влияет, так как в регионах нет данных о нем. Он подтвержден только в Липецкой области у семи человек. Медики связывают подъем показателя с теплой зимой и отмечают, что конкретные разновидности COVID-19 уже не важны для лечения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Черноземье заболеваемость коронавирусом постепенно росла с начала года и достигла пика в конце марта, следует из статистики оперштаба по борьбе с инфекцией. Еще 31 декабря было зафиксировано 96 новых случаев, в течение новогодних праздников показатель колебался на уровне 60–70, а 9 января было зафиксировано наименьшее число за два года — 59. Однако уже 12 января ежесуточная заболеваемость превысила сотню и с тех пор только росла.

Как в 2022 году коронавирус влиял на смертность в Черноземье

На конец января показатель превышал 250 случаев. Уже 1 февраля он ушел за 300, а 28 февраля перевалил за 700. В марте число случаев сразу оказалось выше 900, но в течение месяца оно колебалось на уровне 750-950. Пика подъем достиг на утро 31 марта, когда было выявлено 1 068 случаев. Таким образом, к завершению первого квартала заболеваемость выросла в 18 раз.

Разброс показателя в основном связан с ситуацией в Тамбовской области. Если в остальных регионах заболеваемость росла и снижалась постепенно, то здесь в минувшем месяце в сутки фиксировали от 29 до 165 случаев. К примеру, на утро 7 марта выявили 49 новых пациентов, на 8 марта — 159, на 9 марта — 99, на 10 марта — 30, на 11 марта — 103. За три месяца максимальное число случаев фиксировалось 21 февраля — 192. При этом 3 января впервые с начала пандемии не было выявлено ни одного нового пациента.

В тамбовском управлении Роспотребнадзора „Ъ“ заверили, что это фактическая выявляемость. Низкие цифры возможны в выходные дни и понедельники, рассказали в ведомстве. Разность с показателями в других областях предположительно может быть связана с «менталитетами жителей».

Превышение в тысячу случаев связано с резким ростом в Воронежской области, где показатель увеличился сразу с 501 30 марта до 656 31 марта. За первый квартал заболеваемость выросла почти в 33 раза: наименьшее число в 20 было 10 января.

В других регионах пик наступил раньше. В Белгородской области максимум был выявлен 4 марта — 116. В сравнении с минимумом (9 января — десять) показатель вырос почти в 12 раз. После пика заболеваемость упала до 50 в середине месяца, а затем выросла до почти ста к концу.

В Курской области максимум в 89 случаев зафиксирован 9 марта, а минимум в пять случаев — 3 января. Рост был почти в 30 раз. К концу марта показатель был ниже 60.

Максимальная заболеваемость в Липецкой области случилась 1 марта — 154 новых пациентов. В сравнении с пятью случаями 9 января это почти в 31 раз больше. В марте заболеваемость в разные дни колебалась, то снижаясь, то возрастая, но к концу почти приблизилась к 60.

В Орловской области пик был достигнут 11 марта, когда было выявлено 84 случая. В сравнении с семью пациентами 4 января заболеваемости выросла в 12 раз. После пика она опустилась до 65 в середине марта, а затем превысила 70.

В начале апреля в части регионов заболеваемость значительно снизилась. В Воронежской области после пика показатель 1 апреля упал до 545, 4 и 5 апреля необъяснимо обрушился до 164 и 103, а на утро 6 апреля поднялся до 421. В Курской области число новых случаев за шесть дней снизилось с 51 до 44. В Липецкой заболеваемость колеблется от 46 до 68 (65 на утро 6 апреля).

В Белгородской области заболеваемость пока примерно на уровне конца марта — от 94 до 97 случаев в день. В Орловской фиксируется небольшой поступательный рост с 76 до 80. В Тамбовской области показатель традиционно скачет — от 35 до 100 (99 на утро 6 апреля).

Рост заболеваемости, вероятно, не связан с субвариантом штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, неофициально названным «кракен». О его появлении в России предупреждали с начала года, а исследователи отмечали его способность сверхбыстро передаваться от человека к человеку: распространения других видов инфекции с такой скоростью в мире ранее не наблюдалось. Первый случай заболевания в России был выявлен 12 января, о втором Роспотребнадзор сообщил 3 февраля.

В Черноземье «кракен» был лабораторно подтвержден только в Липецкой области. В региональном управлении Роспотребнадзора «Ъ-Черноземье» рассказали о выявлении вируса с шестой недели 2023 года, то есть в начале февраля. По данным ведомства на конец марта, «кракеном» заболели семь человек.

В остальных региональных управлениях Роспотребнадзора «Ъ-Черноземье» заверили, что эта разновидность вируса не циркулирует. Впрочем, отметили в курском ведомстве, тесты для анализа отправляются в московскую лабораторию, откуда данных о «кракене» не поступало. В воронежском управлении рассказали, что генотипирование вируса вообще не проводится.

Подъем заболеваемости санврачи объясняют сезонностью, снижением иммунитета среди населения, а также несоблюдением масочного режима и социальной дистанции. Власти то и дело напоминают о необходимости ревакцинироваться.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что в марте заболеваемость вышла на «классическое плато». Продолжавшийся подъем эксперт объясняет сезоном: зима традиционна для увеличения количества респираторных инфекций. «В Черноземье низких температур ниже 20°С, как правило, нет, а низкие температуры снижают репликацию респираторных вирусов. Соответственно, для таких заболеваний, в том числе для коронавируса, теплое время — время высокой распространяемости»,— добавляет он.

Как в Черноземье уживались грипп и коронавирус

По словам господина Позднякова, сейчас не имеет значения, какой именно вариант вируса распространен: «Все они более заразны, но не очень патогенны. Летальные случаи единичны, из неприятностей остаются тромбозы, лонг-ковид и постковидный синдром, но поражения легких, выраженные тромбозы и тяжелые формы уходят в прошлое».

Главное, отмечает эксперт, при заболевании понять, COVID-19 это или нет, и при необходимости назначить антиковидные препараты.

Александр Прытков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...