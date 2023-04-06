Черноземье не боится «кракена»

За первый квартал заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла в 18 раз — с 59 до более тысячи случаев в день. Уже в апреле показатель снизился и в начале месяца колеблется на уровне 400–800 новых пациентов в сутки. Разброс связан со скачкообразным выявлением в Воронежской и — особенно — Тамбовской областях. При этом очень быстро распространяющийся субвариант коронавируса «кракен» на заболеваемость, возможно, не влияет, так как в регионах нет данных о нем. Он подтвержден только в Липецкой области у семи человек. Медики связывают подъем показателя с теплой зимой и отмечают, что конкретные разновидности COVID-19 уже не важны для лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Черноземье заболеваемость коронавирусом постепенно росла с начала года и достигла пика в конце марта, следует из статистики оперштаба по борьбе с инфекцией. Еще 31 декабря было зафиксировано 96 новых случаев, в течение новогодних праздников показатель колебался на уровне 60–70, а 9 января было зафиксировано наименьшее число за два года — 59. Однако уже 12 января ежесуточная заболеваемость превысила сотню и с тех пор только росла.

На конец января показатель превышал 250 случаев. Уже 1 февраля он ушел за 300, а 28 февраля перевалил за 700. В марте число случаев сразу оказалось выше 900, но в течение месяца оно колебалось на уровне 750-950. Пика подъем достиг на утро 31 марта, когда было выявлено 1 068 случаев. Таким образом, к завершению первого квартала заболеваемость выросла в 18 раз.

Разброс показателя в основном связан с ситуацией в Тамбовской области. Если в остальных регионах заболеваемость росла и снижалась постепенно, то здесь в минувшем месяце в сутки фиксировали от 29 до 165 случаев. К примеру, на утро 7 марта выявили 49 новых пациентов, на 8 марта — 159, на 9 марта — 99, на 10 марта — 30, на 11 марта — 103. За три месяца максимальное число случаев фиксировалось 21 февраля — 192. При этом 3 января впервые с начала пандемии не было выявлено ни одного нового пациента.

В тамбовском управлении Роспотребнадзора „Ъ“ заверили, что это фактическая выявляемость. Низкие цифры возможны в выходные дни и понедельники, рассказали в ведомстве. Разность с показателями в других областях предположительно может быть связана с «менталитетами жителей».

Превышение в тысячу случаев связано с резким ростом в Воронежской области, где показатель увеличился сразу с 501 30 марта до 656 31 марта. За первый квартал заболеваемость выросла почти в 33 раза: наименьшее число в 20 было 10 января.

В других регионах пик наступил раньше. В Белгородской области максимум был выявлен 4 марта — 116. В сравнении с минимумом (9 января — десять) показатель вырос почти в 12 раз. После пика заболеваемость упала до 50 в середине месяца, а затем выросла до почти ста к концу.

В Курской области максимум в 89 случаев зафиксирован 9 марта, а минимум в пять случаев — 3 января. Рост был почти в 30 раз. К концу марта показатель был ниже 60.

Максимальная заболеваемость в Липецкой области случилась 1 марта — 154 новых пациентов. В сравнении с пятью случаями 9 января это почти в 31 раз больше. В марте заболеваемость в разные дни колебалась, то снижаясь, то возрастая, но к концу почти приблизилась к 60.

В Орловской области пик был достигнут 11 марта, когда было выявлено 84 случая. В сравнении с семью пациентами 4 января заболеваемости выросла в 12 раз. После пика она опустилась до 65 в середине марта, а затем превысила 70.

В начале апреля в части регионов заболеваемость значительно снизилась. В Воронежской области после пика показатель 1 апреля упал до 545, 4 и 5 апреля необъяснимо обрушился до 164 и 103, а на утро 6 апреля поднялся до 421. В Курской области число новых случаев за шесть дней снизилось с 51 до 44. В Липецкой заболеваемость колеблется от 46 до 68 (65 на утро 6 апреля).

В Белгородской области заболеваемость пока примерно на уровне конца марта — от 94 до 97 случаев в день. В Орловской фиксируется небольшой поступательный рост с 76 до 80. В Тамбовской области показатель традиционно скачет — от 35 до 100 (99 на утро 6 апреля).

Рост заболеваемости, вероятно, не связан с субвариантом штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, неофициально названным «кракен». О его появлении в России предупреждали с начала года, а исследователи отмечали его способность сверхбыстро передаваться от человека к человеку: распространения других видов инфекции с такой скоростью в мире ранее не наблюдалось. Первый случай заболевания в России был выявлен 12 января, о втором Роспотребнадзор сообщил 3 февраля.

В Черноземье «кракен» был лабораторно подтвержден только в Липецкой области. В региональном управлении Роспотребнадзора «Ъ-Черноземье» рассказали о выявлении вируса с шестой недели 2023 года, то есть в начале февраля. По данным ведомства на конец марта, «кракеном» заболели семь человек.

В остальных региональных управлениях Роспотребнадзора «Ъ-Черноземье» заверили, что эта разновидность вируса не циркулирует. Впрочем, отметили в курском ведомстве, тесты для анализа отправляются в московскую лабораторию, откуда данных о «кракене» не поступало. В воронежском управлении рассказали, что генотипирование вируса вообще не проводится.

Подъем заболеваемости санврачи объясняют сезонностью, снижением иммунитета среди населения, а также несоблюдением масочного режима и социальной дистанции. Власти то и дело напоминают о необходимости ревакцинироваться.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что в марте заболеваемость вышла на «классическое плато». Продолжавшийся подъем эксперт объясняет сезоном: зима традиционна для увеличения количества респираторных инфекций. «В Черноземье низких температур ниже 20°С, как правило, нет, а низкие температуры снижают репликацию респираторных вирусов. Соответственно, для таких заболеваний, в том числе для коронавируса, теплое время — время высокой распространяемости»,— добавляет он.

По словам господина Позднякова, сейчас не имеет значения, какой именно вариант вируса распространен: «Все они более заразны, но не очень патогенны. Летальные случаи единичны, из неприятностей остаются тромбозы, лонг-ковид и постковидный синдром, но поражения легких, выраженные тромбозы и тяжелые формы уходят в прошлое».

Главное, отмечает эксперт, при заболевании понять, COVID-19 это или нет, и при необходимости назначить антиковидные препараты.

Александр Прытков