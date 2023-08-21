Школьники в России будут изучать БПЛА в рамках начальной военной подготовки

Ученики 10–11 классов в России будут изучать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП). Школьникам расскажут об особенностях применения БПЛА на поле боя, следует из рабочей программы курса.

«(Школьники будут.— “Ъ”) иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов и ведении разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА»,— приводит ТАСС выдержку раздела «Модуль №3 "Основы технической подготовки и связи"» курса НВП.

Модуль «Элементы НВП» включен в учебники по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 10–11-х классов.

В конце 2022 года в России была утверждена новая школьная программа с уроками военной подготовки. Согласно документу, с 1 сентября этого года в рамках программы ОБЖ ученики 10–11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь, а также изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5. С 1 сентября может появиться модуль по основам военной подготовки в российских вузах. Студенты будут учиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также пройдут подготовку к боевому применению ручных гранат.

А с 1 сентября 2024 года в российских школах вместо ОБЖ будет введен предмет «Основы безопасности и защита Родины». Сейчас курс находится в процессе подготовки. Как в 10-х, так и в 11-х классах будут изучаться причины специальной военной операции.

Атаки беспилотников со стороны Украины осуществляются в последнее время почти каждый день. Только за последние два дня БПЛА обнаруживали в нескольких регионах, в том числе Москве и Подмосковье. 20 августа беспилотник повредил вокзал в Курске, при атаке пострадали пятеро. В тот же день пытались атаковать Белгородскую область, Москву и Ростовскую область. Сегодня попытка атак на Белгородскую область повторилась, также беспилотники были замечены в Калужской и Московской областях.

О том, как преподают курс подготовки к армии, читайте в публикации «Ъ» «Непрерывное военное образование».

Мария Федотова