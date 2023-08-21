Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:32

Губернатор Подмосковья Воробьев доложил Путину о сбитых в регионе беспилотниках

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Губернатор доложил главе государства о двух сбитых в регионе 21 августа беспилотниках.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Фото: пресс-служба президента РФ

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО»,— следует из сообщения Кремля. В результате инцидента пострадали женщина и мужчина, последний был госпитализирован.

На встрече российский президент поинтересовался подготовкой региона к 1 сентября. «Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тыс. регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу»,— рассказал господин Воробьев.

Также губернатор отметил, что по поручению Владимира Путина 17 августа в Подмосковье открыли движение по МЦД-3, в сентябре планируется открытие МЦД-4. По его словам, это одно из ключевых решений в отношении дорожно-транспортной системы Подмосковья в связи с высокой нагрузкой.

Владимир Путин в том числе спросил губернатора о реализации программы переселения из аварийного жилья. Андрей Воробьев отметил, что власти завершили программу 2017 года и приступают к следующему этапу, который будет ускорен в том числе за счет реновации.

Помимо этого господин Воробьев отчитался о работе региона в направлении поддержки семей участников специальной военной операции, отметив, что власти стараются «помогать всем». «Надеюсь, что так же вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже»,— отметил глава государства.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...