Губернатор Подмосковья Воробьев доложил Путину о сбитых в регионе беспилотниках

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Губернатор доложил главе государства о двух сбитых в регионе 21 августа беспилотниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Фото: пресс-служба президента РФ

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях о двух сбитых БПЛА силами ПВО»,— следует из сообщения Кремля. В результате инцидента пострадали женщина и мужчина, последний был госпитализирован.

На встрече российский президент поинтересовался подготовкой региона к 1 сентября. «Мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тыс. регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдет в школу»,— рассказал господин Воробьев.

Также губернатор отметил, что по поручению Владимира Путина 17 августа в Подмосковье открыли движение по МЦД-3, в сентябре планируется открытие МЦД-4. По его словам, это одно из ключевых решений в отношении дорожно-транспортной системы Подмосковья в связи с высокой нагрузкой.

Владимир Путин в том числе спросил губернатора о реализации программы переселения из аварийного жилья. Андрей Воробьев отметил, что власти завершили программу 2017 года и приступают к следующему этапу, который будет ускорен в том числе за счет реновации.

Помимо этого господин Воробьев отчитался о работе региона в направлении поддержки семей участников специальной военной операции, отметив, что власти стараются «помогать всем». «Надеюсь, что так же вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже»,— отметил глава государства.

Лусине Баласян