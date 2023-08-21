Райффайзенбанк с сентября введет комиссию в 50% за входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк с 1 сентября введет комиссию за входящие денежные переводы в долларах. Комиссия составит 50% от суммы перевода, минимум — $1 тыс. Максимальный размер комиссии составит $10 тыс.

В кредитной организации уточняют, что новые условия распространяются на все входящие переводы. «Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа»,— говорится в пресс-релизе.

В марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России. Raiffeisen Bank заявил, что изучает варианты будущего своей российской «дочки», но в итоге перенес выделение российского бизнеса на конец года. С августа Райффайзенбанк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у физлиц.

Лаура Кеффер