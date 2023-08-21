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Коммерсантъ FM
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WSJ: Threads запустит web-версию на этой неделе

Соцсеть Threads собирается запустить web-версию приложения на этой неделе. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники внутри компании. Ранее глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг анонсировал появление web-версии приложения и функции поиска.

Источники WSJ утверждают, что план по запуску web-версии не окончательный, и его исполнение могут отложить. Ранее глава Instagram (принадлежит Meta) Адам Моссери заявлял, что в компании тестируют web-версию уже пару недель, однако она все еще требует работы. Сейчас на ПК можно просматривать только отдельные посты в Threads, приложение оптимизировано под мобильную версию.

Ранее Threads анонсировала новые функции репостов: теперь пользователи смогут видеть их как в хронологической ленте, так и на отдельной вкладке. Соцсеть добавила возможность просматривать понравившиеся пользователю посты. Также руководитель Meta Марк Цукерберг заявил, что доволен тем, как быстро команда разработчиков внедряет новые функции в Threads. Он уверен, что траектория аудитории приложения позволит ему работать долгое время.

Евгений Федуненко

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