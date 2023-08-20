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Зеленский: Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен заявил, что Киев готов «обменять Белгород на членство в НАТО». Сегодня, 20 июля, господин Зеленский прибыл на авиабазу Скридструп в Дании для обсуждения поставок истребителей F-16. Видео с пресс-конференции Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

На вопрос журналиста о возможных уступках территорий ради членства в Североатлантическом альянсе Владимир Зеленский ответил так: «Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО».

Сегодня, 20 июля, президент Украины посетил Данию и Нидерланды. По итогам обоих визитов, премьер-министры Марк Рютте и Мэтте Фредериксен заявили о передаче Киеву истребителей F-16. Первые шесть датских истребителей Киев получит к Новому году, о сроках и количествах поставок нидерландских самолетов — не сообщалось. По информации Владимира Зеленского, Нидерланды передадут Киеву 42 самолета, Марк Рютте эти данные не подтверждал.

15 августа глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части ее территорий России. В офисе украинского президента опровергли такую возможность, назвав уступки территорий недопустимыми.

Полина Мотызлевская

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