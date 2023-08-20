Испанская недвижимость теряет покупателей

Спрос на жилье в Испании со стороны россиян сократился в полтора-два раза по сравнению с 2021 годом. Как рассказали “Ъ FM” аналитики портала зарубежной Prian.ru, за первый квартал они приобрели в стране около 700 объектов. Основные причины падения спроса — сложности с денежными переводами и санкции. С какими еще трудностями сталкиваются российские граждане? И на сколько за год подорожала недвижимость в Испании? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Торревьеха, Аликанте, Марбелья и Барселона — вот основной список городов, где чаще всего приобретали недвижимость россияне. Более того, за долгое время там даже появились свои кварталы — так называемые русские районы. Но пандемия и санкции внесли свои коррективы. Сначала спрос на квартиры стал падать из-за сложностей с перелетами и визами, теперь к этому добавились санкции и денежные переводы.

Как рассказали “Ъ FM” в компании Tranio, оплата по таким сделкам в основном идет через страны Центральной Азии и Турцию. Но и здесь все оказывается непросто — банки внимательно следят за переводами. Плюс стоит учитывать дополнительные издержки из-за курса евро и процентов за трансакции. Все это, несомненно, сказывается на продажах, говорит главный редактор Prian.ru Филипп Березин:

«За первый квартал граждане России купили в Испании около 700 объектов. Это не те объемы, что раньше, но все равно это серьезный показатель. Цены могли вырасти за год и на 10%, и на 15%, но это уже такие максимальные значения. Более умеренный рост — 5-6% за год. Под ВНЖ, естественно, это объекты от €500 тыс. Но я думаю, что средний чек по-прежнему до €200-300 тыс.»

Но и с испанским счетом проще ситуация не становится. Ранее ЕС запретил россиянам держать на депозите более €100 тыс. В результате покупатели и владельцы объектов разбивают один платеж на несколько небольших. Другие же действуют более радикально и продают недвижимость. Многие даже предлагают дисконт, если сделку нужно провести срочно. Он, как правило, составляет 5-10%, сообщили “Ъ FM” эксперты. Но даже в этом случае деньги могут застрять или идти слишком долго.

С такой ситуацией столкнулась москвичка Людмила. К ней на счет средства шли несколько месяцев. В результате ей пришлось ехать в страну лично. «Мы спрашиваем, мол, почему деньги не отправили, хотя от покупателя они поступили. Нам ответили: вы же в России, у вас санкции. Когда я приехала сама, мне выставили условие: для зачисления средств нужно было оформить медицинскую страховку за €900.

Если я ее не оформлю, то нужно ждать очередь. Какая очередь? Глаза в потолок — никто ничего не знает. Пришлось оформлять страховку. Работник банка учел не все удержания, я оставила официальную доверенность там на подругу. Она поехала и оформила уже на другую сумму платежное поручение. И тогда вот эта сумма буквально за три дня пришла мне в Россию. Из €97 тыс. они удерживают €3 тыс. налога»,— рассказала Людмила.

Но есть еще одна серьезная проблема — на испанском это okupas. Мигранты, которые захватывают пустующие дома или квартиры в стране, чтобы жить в них бесплатно. Такие люди защищены законом даже больше, чем сами собственники недвижимости, и те пытаются максимально подстраховаться, рассказывает Анна, которая проживает в одном из русских кварталов в Торревьехе:

«Они либо сдают эту недвижимость, при этом есть риэлтор, который следит за ней, либо вообще доходит до того, что вешают колокольчики, решетки, чтобы только эти окупасы не могли пробраться в квартиру. Камеру ты тоже не можешь повесить, потому что это нарушение частной собственности.

Я знаю россиян, которые не смогли побороться с окупасами и сейчас не могут приехать в свое жилье. Если у тебя квартира взята в ипотеку, ты продолжаешь за нее платить, а окупасы преспокойно там живут».

Но, если такие окупасы все-таки пробрались в дом, выгнать их будет сложно. И тут уже люди прибегают к разным ухищрениям, рассказывает жительница Мадрида Мария: «В одной из квартир дома, где живет мой знакомый, поселился окупас, и жильцы подъезда сплотились для того, чтобы помочь собственнику его выселить. Они отключили возможность автоматически открывать дверь подъезда по нажатию кнопки. Чтобы попасть туда и выйти, нужно было открыть ее ключом. То есть больше никто не мог прийти в гости к окупасу и принести ему, например, воду или продукты, поскольку у них не было этого ключа. В итоге ему пришлось покинуть эту квартиру».

Как пишет испанская газета El Pais, каждый третий объект в Коста-дель-Соль приобретает иностранец. Тем не менее на долю россиян приходится только 1%. Еще хуже ситуация в Марбелье, сообщают местные риелторы. В районе Ла Загалете, где стоимость вилл доходит до €30 млн, с февраля 2022 года россияне не купили ни одного объекта.

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