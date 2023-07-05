Финская недвижимость выходит в продажу

Россияне массово распродают недвижимость в Финляндии. На «Авито» появились десятки объявлений, в которых авторы предлагают провести оплату в рублях. Также некоторые владельцы заинтересованы в обмене жилья в Финляндии на объекты в России. Например, продавец коттеджа в Раутъярви за €62 тыс. рассматривает обмен на недвижимость в Ленинградской области. А оплата за дом в Савитайпале стоимостью чуть менее €160 тыс. принимается только в рублях и на территории России.

“Ъ FM” позвонил по одному из таких объявлений: «Как это происходит? Вы смотрите дом, если вас все устраивает, начинаем обсуждать вопрос, как будет производиться расчет. Продавцы готовы получить рубли по курсу 100 руб. за евро. Я сейчас нахожусь в Финляндии. Если надо, я поеду — включу видео и вам все покажу. Если у вас нет специального режима для въезда, вы никак не въедете. Если вы не работаете, не имеете близких родственников и вы не студенты».

Массовые объявления о продаже недвижимости в Финляндии появились на фоне заявлений Хельсинки о том, что страна намерена дополнительно ужесточить условия въезда для россиян. Какие проблемы могут возникнуть при покупке там жилья? Этот вопрос “Ъ FM” задал главному редактору Prian.ru Филиппу Березину:

«В Финляндии много недорогой недвижимости. Что касается сделки, особых подводных камней нет. Нужно просто доверенное лицо, партнер, который грамотно переведет недвижимость с одного собственника на другого, закрепит право собственности.

Никаких существенных запретов и ограничений для россиян на покупку жилья в Финляндии нет.

Да, есть определенные проблемы, которые озвучивали власти страны, связанные с ограничениями на приобретение недвижимости в определенных районах, то есть близко к воинским частям и так далее, но никаких массовых отказов не происходит. По-моему, одна или две сделки были застопорены с конца 2022 года именно на этом основании».

Сейчас на территорию Финляндии могут въехать только россияне, имеющие ВНЖ Евросоюза. Обладателям краткосрочных виз разрешено пересекать границу только при наличии доказательств, что конечная точка маршрута — не страна ЕС. Как отмечали собеседники “Ъ FM”, новое ужесточение правил въезда может коснуться тех россиян, кто использовал Финляндию как авиахаб для путешествий, например, в США или Великобританию.

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Дарья Фоменко