Лукашенко: вовлечение армии Белоруссии в конфликт на Украине ничего не изменит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вовлечение армии его страны в военный конфликт России и Украины ничего не изменит. По его словам, численность белорусской армии не настолько велика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Дополнительные 70 тысяч войск ничего не дадут. <...> У них (у России — "Ъ") достаточно живой силы и техники, поэтому вовлечение Беларуси ничего не даст»,— сказал господин Лукашенко журналистке Диане Панченко. Видео интервью опубликовано на ее YouTube-канале.

Александр Лукашенко в том же интервью также рассказал, что не знал заранее о начале российской военной операции на Украине. По его мнению, цели РФ в военной операции на Украине «в принципе уже выполнены». Он заявил, что будущая Украина «уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной». Господин Лукашенко также сказал, что, по его мнению, Белоруссия должна участвовать в мирных переговорах России и Украины.

Что происходит на 540-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».