Лукашенко: цели военной операции России на Украине уже выполнены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущая Украина «уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной». По его мнению, цели военной операции на Украине «в принципе уже выполнены».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналистка Диана Панченко спросила господина Лукашенко, говорил ли ему президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели военной операции на Украине.

«Мы в таком духе с ним не обсуждали тему. Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны»,— сказал он в ответ. Запись интервью опубликована в YouTube-канале «Панченко».

Что происходит на 540-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».