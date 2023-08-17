Лукашенко рассказал, как узнал о начале военной операции на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что узнал о начале военной операции России на Украине, когда об этом по телевидению объявил президент РФ Владимир Путин. По словам Александра Лукашенко, за несколько дней или за сутки до начала военных действий Владимир Путин просил президента Белоруссии «прикрыть его», если что-то случится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«У нас (с президентом РФ.— “Ъ”) никогда не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней или за сутки, я не помню, мы с ним встречались. ...Он мне дословно сказал: “Слушай, Саш, если не дай бог, что случится ...прикрой меня пожалуйста”»,— рассказал Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко, опубликованном на ее YouTube-канале.

Президент Белоруссии также рассказал, что отдельные части российской армии в начале военной операции вошли на территорию Украины с территории его страны. По его словам, войска пересекли границу в районе Чернобыля. По мнению Александра Лукашенко, цели РФ в военной операции на Украине «в принципе уже выполнены». Он заявил, что будущая Украина «уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной».

Что происходит на 540-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».