«Цифру» перезапускают в обработку

Белый дом обновляет стратегию цифровой трансформации обрабатывающей промышленности — фокус в подготовленном Минпромторгом проекте нового варианта документа сделан на достижении технологической независимости РФ. Изменения объяснены возросшими из-за санкций рисками технологического отставания и нехваткой бюджетного финансирования для инновационного развития отрасли. Новая стратегия корректирует и модель господдержки промышленности: использование «цифровых паспортов» предприятий повысит эффективность распределения помощи в условиях ее общего сокращения, а также снабдит государство данными о фактическом состоянии отраслей. Деньги на проекты стратегии, впрочем, пока предусмотрены небольшие — не более 10 млрд руб., при этом два из пяти проектов вовсе не предполагают отдельного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции и ограниченность бюджетных средств заставили Минпромторг дополнительно обсудить и переосмыслить стратегию цифровой трансформации предприятий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Санкции и ограниченность бюджетных средств заставили Минпромторг дополнительно обсудить и переосмыслить стратегию цифровой трансформации предприятий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил проект обновленной «Стратегии цифровой трансформации обрабатывающей промышленности до 2030 года». Предыдущая итерация документа утверждена правительством в 2021 году и предполагала переход к автоматизированному гибкому производству за счет реализации четырех проектов: «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Продукция будущего» и «Новая модель занятости» (см. “Ъ” от 9 ноября 2021 года). В новой версии от последнего проекта решено отказаться в пользу двух новых — «Технологическая независимость» и «Интеллектуальная господдержка». Этот шаг в проекте объяснен «изменением геополитической обстановки и внешних экономических условий», а также сузившимися возможностями федерального бюджета. В Минпромторге изменения “Ъ” объяснили новыми трендами в цифровизации, курсом на достижение технологического суверенитета и внедрение технологий искусственного интеллекта.

В новый документ перекочевали проблемы из действующей стратегии — низкая производительность труда, высокая доля брака при производстве технологичных товаров, длительный путь от идеи до рынка. Среди новых угроз названы возросший уровень киберпреступности и технологическая зависимость от иностранных решений. Центральным по-прежнему останется проект «Умное производство», который станет индикатором цифровой зрелости предприятий. В 2024–2026 годах на этот проект хотят потратить 8,5 млрд руб. (42% — из федерального бюджета, 58% — из внебюджетных источников). Эти деньги направят на оснащение предприятий российским программным обеспечением. Обещано и принятие мер по повышению производительности труда — этим, впрочем, уже занимается Минэкономики в рамках профильного нацпроекта. Остальные мероприятия проекта носят бюрократический характер (актуализация методик оценки уровня цифровой зрелости и анализ ее уровня).

Согласно проекту стратегии, еще 770 млн руб. из федерального бюджета пойдет на выстраивание системы интеллектуальной господдержки — здесь Минпромторг рассчитывает на рост популярности у предприятий «цифровых паспортов» (помимо общих сведений, содержит данные о готовности компании к внедрению цифровых технологий) и создание системы «умной поддержки» на базе информационной системы «Промышленность» — это все должно упростить бизнесу доступ к господдержке. Государство, в свою очередь, получит подробные промышленные данные в реальном времени для проактивного госуправления.

Напомним, что растущий запрос промышленности на господдержку для создания импортозамещающих мощностей в условиях сократившегося бюджета поставил перед правительством вопрос о повышении эффективности господдержки — вплоть до цифрового учета денег по линии Минфина и выстраивания вертикальной структуры помощи в регионах взамен набора разрозненных механизмов.

Третий проект из стратегии — «Технологическая независимость» — предполагает куда более скромное финансирование, чем первые два, 319 млн руб. Напомним, в мае этого года Белый дом утвердил концепцию технологического развития РФ до 2030 года, фокусирующую многочисленные меры поддержки на приоритетных технологиях и продукции с общим объемом финансирования в 3 трлн руб. Так что новая стратегия не предполагает масштабных мер по технологической независимости — речь идет об обеспечении безопасности объектов критической информационной инфраструктуры за счет требований к компаниям по применению отечественных решений.

Примечательно, что два проекта, которые можно назвать наиболее инновационными, остались без финансирования. «Продукция будущего» предполагает создание гибкого конвейерного производства товаров под индивидуальные требования потребителя, а «Цифровой инжиниринг» — появление национальной системы стандартизации и цифровой сертификации с проведением виртуальных испытаний. В Минпромторге объясняют, что, хотя «отдельного финансирования на эти мероприятия в нацпрограмме не предусмотрено, они будут реализованы в рамках текущих функций министерства и Росстандарта».

Говоря о мерах из действующей стратегии цифровой трансформации обрабатывающих предприятий, в ведомстве напоминают, что к 2023 году на базе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) запущен сервис по формированию цифрового паспорта предприятия. Поддержку получили 96 проектов по созданию и внедрению отечественного промышленного софта для развития сквозных цифровых технологий, создана специальная платформа (эффективность.рф) для продвижения российского промышленного программного обеспечения. В условиях дефицита кадров запущена информсистема промышленности с функционалом биржи экспертов. «Этот сервис направлен на трансформацию рынка занятости специалистов широкого профиля для решения специфических инжиниринговых задач конструкторско-технологической подготовки производства предприятий»,— пояснили в Минпромторге.

Диана Галиева