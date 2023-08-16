Главные новости к утру 16 августа

Средства ПВО сбили три беспилотника над Калужской областью. Об этом сообщили Минобороны России и губернатор региона Владислав Шапша. Разрушений и пострадавших нет.

Самолет с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Махачкале сел в Москве. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Среди них трое детей. Еще шесть пострадавших подключены к аппарату ИВЛ. При взрыве в АЗС на окраине Махачкалы погибли двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева.

Российские госагентства ТАСС и «РИА Новости», а также агентство «Интерфакс» одновременно выпустили материалы об «украинских карателях», которые собираются отплыть из Измаила в Африку на гражданском судне. Со ссылкой на военно-дипломатический источник агентства сообщили, что их отправит в Африку служба британской разведки MИ-6, чтобы совершать «диверсии на объектах инфраструктуры», а также ликвидировать «африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией».

Цены на газ в Европе превысили $450 за 1 тыс. куб. м из-за рисков в Бразилии и Австралии.

МВД разработало поправки, согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан.

Руководитель Центра паллиативной помощи и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер инициировала создание в регионах, «где губернаторам не все равно», служб защиты прав пациентов психиатрических больниц и подопечных психоневрологических интернатов.

Седьмой в этом году тайфун «Лан» начнет заметно влиять на погоду в Приморье вечером 16 августа. По состоянию на утро 16 августа в Приморском крае остаются подтопленными 706 домов и 916 приусадебных участков в 19 населенных пунктах.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что иранские власти готовы пойти на отмену визового режима с Россией. По его словам, иранские власти уже работают над этим.

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал признался в суде, что помогал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным Reuters, бывший агент по просьбе Олега Дерипаски помогал добиться включения в санкционные списки Владимира Потанина.

В Грузии на концерте американской альтернативной рок-группы The Killers солист пригласил на сцену барабанщика из России. Зрители освистали исполнителей, часть фанатов покинула концерт. «Радио Тбилиси» сняло с эфира песни группы.

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