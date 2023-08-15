При взрыве на АЗС в Махачкале погибли двое родственников замминистра Дагестана

При взрыве в АЗС на окраине Махачкалы погибли двое родственников заместителя министра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева. Еще несколько членов семьи госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

«Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Хирамагомеда Муртазалиева. Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы»,— говорится в сообщении. Все они находились рядом с эпицентром взрыва.

Вечером 14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар. В соседнем помещении, по предварительной информации, находилась селитра. Произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на АЗС, где взорвались баллоны с газом.

Погибли 35 человек, ранены — 70 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправок в Дагестане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огневой вал».

Анастасия Ларина