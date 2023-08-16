The Killers освистали в Грузии после приглашения на сцену барабанщика из РФ

В Грузии на концерте американской альтернативной рок-группы группы The Killers солист пригласил на сцену барабанщика из России. Об этом сообщили издания Newsgeorgia и Paper Kartuli. Ззрители освистали исполнителей, часть фанатов покинула концерт. «Радио Тбилиси» сняло с эфира песен группы.

Концерт проходил на стадионе Black Sea Arena в Батуми. Один из зрителей развернул плакат с надписью «If destiny's kind I'll be your drummer tonight» (если судьба благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком). Солист группы Брэндон Флауэрс пригласил молодого человека на сцену и спросил, откуда он. Музыкант ответил, что его зовут Андрей и что он из России. Фронтмен сказал, что для него это не проблема, и спросил у зрителей, приемлемо ли, что они сыграют вместе.

После этого зрители начали выкрикивать ругательства, показывать средние пальцы и покидать арену. Зрители подняли на руки мужчину — вероятно, грузина — и стали просить сыграть с ним. Несмотря на это, The Killers сыграла одну песню с барабанщиком из России. Фронтмен заявил, что все люди братья, и продолжил концерт.

После новостей об инциденте на концерте грузинское «Радио Тбилиси» заявило о снятии с эфира песен The Killers. «Мы поддерживаем большинство населения Грузии. Россия оккупант!»,— говорится в сообщении в Telegram-канале радио.

Анастасия Ларина